L’Estate 2022 così calda e secca proprio non ci voleva, dopo l’andamento meteo degli ultimi mesi, fin dallo scorso inverno, caratterizzato dalla grave penuria di precipitazioni. Quando arriverà la pioggia? La domanda è gettonatissima, ma purtroppo non abbiamo ancora notizie confortanti.

La condizione di siccità che affligge il Nord Italia è un qualcosa di sconosciuto, di mai accaduto a questi livelli. Il Grande Fiume è sempre più ridotto a un torrente e varie parti del letto del Po sono semplicemente delle vaste distese di sabbia, con presenza se va bene di pozzanghere.

Basti pensare che la portata d’acqua è ridotta ad oltre un quinto sotto la sua normale portata. Sul Pontelagoscuro, nel ferrarese, la portata si avvicina pericolosamente alla soglia minima di 100 metri cubi al secondo. Il precedente record di portata minima, a Luglio, era pari a 237 metri cubi al secondo.

Come se non bastasse, l’altro grave problema attiene alla risalita del cuneo salino, che sfiora i 40 km dalla foce del Po di Goro durante l’alta marea. Il fenomeno rischia d’intaccare sempre più diffusamente le falde, nella zona, limitando quindi l’uso potabile dell’acqua.

C’è una corsa contro il tempo per fronteggiare l’emergenza legata alla grande secca e scongiurare ulteriori restrizioni, anche tramite gli aiuti fra regioni. La Liguria ad esempio ha fatto arrivare 700 mila metri cubi d’acqua in più per l’area del piacentino. Continua a non piovere e non si vede la luce in fondo al tunnel.

Difficile attendersi qualcosa di diverso quando siamo ancora nel pieno dell’Estate, considerando che i temporali estivi, anche intensi, non portano rilevanti benefici sul piano idrico. Le perturbazioni organizzate sono quello che servirebbe e pure tante.

La speranza non può che essere riposta in un avvio anticipato d’Autunno ed in una rottura dell’Estate che possa avvenire nel più breve tempo possibile. Per il momento l’unico dato certo è quello di una nuova intensa ondata di caldo per la prima parte d’Agosto, che non farà altro che aggravare la siccità.