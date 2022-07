Un’allerta meteo gialla è stata emessa per la Lombardia. Si conferma per il pomeriggio di oggi 29/07 la possibilità di rovesci e temporali sparsi dapprima su Alpi e Prealpi, in estensione in serata sui settori di pianura (specialmente meridionale ed orientale) da Ovest verso Est.

Generalmente i temporali attesi saranno di debole o moderata intensità, ma non si escludono localmente cumulate di pioggia fino a 50/70 mm/6h.

A tal proposito, si evidenzia come pericolo maggiore la possibilità di precipitazioni intense ed abbondanti, mentre fenomeni associati a forti raffiche di vento e grandine di medie-grosse dimensioni appaiono maggiormente probabili sulla bassa pianura.

Domani 30/07, possibilità di residue precipitazioni nella notte sui settori orientali, in un contesto progressivamente più stabile su tutta la regione. Si segnala nel pomeriggio la possibilità di brevi rovesci o temporali sui settori prealpini centro-orientali, non escludendo un marginale interessamento dei settori di pianura più settentrionali. Sono attesi fenomeni generalmente di debole intensità. Rinforzo dei venti da Nord su Alpi, Prealpi e settori costieri del Lago di Garda.

Rammentiamo che l’allerta meteo è stata diffusa dal Dipartimento della Protezione Civile della Lombardia.