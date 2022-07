Situazione ed evoluzione meteo

Il satellite mostra una perturbazione che si avvicina all’Italia del Nord, mentre un fronte nuvoloso attraversa la Sardegna e si dirige verso il Mar Tirreno e la Sicilia. La nuvolosità che transiterà in giornata al Nord Italia arrecherà temporali e piogge nella regione alpina, più limitate come entità in quella prealpina, occasionali nelle alte pianure a nord del fiume Po.

Temporali anche in Pianura Padana

Pertanto, non sono da escludere episodici temporali in Valle Padana, quasi esclusivamente in prossimità dell’area prealpina e dei rilievi alpini con condizioni meteo di caldo tropicale. Segnaliamo, come diffusamente la temperatura in Pianura Padana si mantenga sopra i 20°C quasi tutte le ultime notti, e il tasso di umidità si conservi elevato. Inoltre, di giorno, la temperatura si innalza oltre i 30°C con condizioni meteo di afa.

Aumenta il caldo africano

Come era nelle previsioni meteo diffuse negli scorsi giorni, una nuova fortissima ondata di calore si appresta a interessare l’Italia, coinvolgendo per prima la Sardegna, dove già oggi si avranno valori di temperatura nelle zone interne che sfioreranno nel pomeriggio i 38°C. Farà molto caldo in tutta la Penisola tanto che considerando i capoluoghi di provincia, le città più calda dovrebbero essere tra la Campania, la Calabria, l’Umbria ed il Lazio. La località più calda d’Italia di oggi dovrebbe essere Bompensiere in Sicilia, nella provincia di Caltanissetta con 40.1°C.

Benevento 39°C

Caltanissetta, Cosenza 38°C

Terni 37°C

Avellino, Caserta, Foggia, Frosinone, Ragusa, Reggio di Calabria, Roma 36°C

Ascoli Piceno, Bologna, Ferrara, L’Aquila, Lecce, Matera, Messina, Rieti 35°C

Campobasso, Chieti, Enna, Firenze, Forlì, Iglesias, Isernia, Latina, Mantova, Modena, Nuoro, Potenza, Reggio nell’Emilia, Rovigo, Sanluri, Taranto, Trapani, Verona, Viterbo 34°C

Andria, Arezzo, Brindisi, Catanzaro, Cremona, Crotone, Gorizia, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pistoia, Prato, Salerno, Trieste, Vibo Valentia, Villacidro 33°C

Agrigento, Bari, Barletta, Brescia, Cagliari, Carbonia, Cesena, Lodi, Lucca, Macerata, Olbia, Pavia, Pescara, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Siena, Teramo, Urbino 32°C

Alessandria, Ancona, Asti, Catania, Grosseto, Milano, Monza, Oristano, Padova, Pesaro, Trani, Treviso, Udine, Vicenza 31°C

Carrara, Fermo, La Spezia, Lanusei, Pisa, Rimini, Siracusa, Tempio Pausania, Tortolì, Trento, Vercelli 30°C

Bergamo, Bolzano, Como, Lecco, Massa, Novara, Torino, Venezia, Verbania 29°C

Genova, Livorno, Sassari 28°C

Aosta, Cuneo, Imperia, Savona, Varese 27°C

Belluno, Biella, Sondrio 26°C

Insomma, meteo verso il grande caldo

La tendenza per il fine settimana è quella di avere condizioni meteo di caldo imponente ovunque, con un aumento consistente della temperatura.