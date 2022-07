Anche oggi la temperatura sfiora 40°C nelle stazioni meteorologiche diffuse dai Metar. Tuttavia, alcune località hanno superato i 40 °C, comprese anche aree urbane. A Cagliari città la colonnina di mercurio è salita a 41 °C così anche nell’entroterra di Olbia. Ancora molto elevate le temperature di Roma e Firenze.

Fa molto caldo, ma questo non è una novità, questo è il meteo attuale. Il tutto dopo un’ulteriore temperatura minima sopra i 20 °C diffusa a innumerevoli località, che aggiunge a questa estate un’ulteriore notte tropicale.

Da domani ci attendiamo una flessione graduale della temperatura, ciò perché giungerà aria più fresca da nord, ma non ci sarà un vero miracolo, anche se su settore adriatico la temperatura gradualmente tra mercoledì e giovedì si porterà probabilmente attorno alla media stagionale. Tornano a salire le temperature massime nel settore nord-occidentale, dove di refrigerio per i prossimi giorni non se ne parla proprio.

Cagliari-Elmas, Foggia, Olbia-Costa Smeralda 39°C

Amendola, Comiso As Usaf, Grottaglie 38°C

Decimomannu, Gioia Del Colle, Guidonia, Reggio Calabria 37°C

Grosseto, Lecce, Perugia, Roma-Urbe, Viterbo 36°C

Crotone, Frosinone, Marina Di Ginosa, Rieti, Trieste 35°C

Catania-Sigonella, Ferrara, Firenze-Peretola, Milano-Malpensa, Pantelleria, Roma-Ciampino, Ronchi Dei Legionari 34°C

Alghero, Bari-Palese Macchie, Bologna-Borgo Panigale, Capo Bellavista, Forli, Latina, Milano-Linate, Padova, Torino, Treviso-Istrana, Treviso-S Angelo, Udine-Rivolto, Verona-Villafranca 33°C

Aosta, Aviano, Bergamo-Orio Al Serio, Brescia-Montichiari, Capo Carbonara, Catania-Fontanarossa, Cervia, Frontone, Grazzanise, Messina, Monte Argentario, Napoli-Capodichino, Novara-Cameri, Parma, Pescara, Piacenza, S Maria Di Leuca, Torino-Caselle, Trapani-Birgi 32°C

Albenga, Brescia-Ghedi, Brindisi, Cuneo-Levaldigi, Gela, Lamezia Terme, Pontecagnano, Punta Marina, Roma Fiumicino, Venezia-Tessera 31°C

Bolzano, Capri, Isola d’Elba-Monte Calamita, Lampedusa, Pisa-S Giusto 30°C

Falconara, Mondovi, Palermo-Punta Raisi, Pratica Di Mare, Rimini, Sarzana-Luni 29°C

Passo Dei Giovi, Torino-Bric Della Croce 28°C

Genova-Sestri 27°C

Capo Mele, Tarvisio, Trevico 26°C

Monte Scuro 25°C

Dobbiaco 23°C

Monte Terminillo 20°C

Monte Cimone, Passo Rolle, Resia Pass 17°C

Paganella 14°C

Pian Rosa 8°C