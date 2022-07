Le temperature massime di ieri in Italia sono state molto elevate ancora una volta nelle regioni del Nord Italia, con valori stratosferici, e ancora una volta si sono toccati i 40 °C in pianura. Ormai, appare quasi normale che faccia così caldo, quasi non fa notizia, ma questa situazione genera delle anomalie climatiche di rilevanza storica.

E a patire sono i ghiacciai, in fondo alla classifica delle temperature rilevate ieri, c’è quella del Pian Rosa posta a oltre 3500 m di quota, e che avuto una massima di 11,9°C. Il record storico di questa stazione meteo e del luglio 1952, quando sono stati raggiunti 14,2°C. Da queste parti c’è un enorme e spettacolare ghiacciaio.

I 40 °C sono stati toccati, però anche nell’area metropolitana di Milano, di nuovo a Cinisello Balsamo nella stazione meteo dell’ARPA Lombardia. In città i termometri hanno toccato spesso e superato i 38 °C. Ma tali temperature sono state raggiunte in numerose città della Pianura Padana, come Bologna, Torino, Cremona, Brescia e Bergamo. Insomma, la calura della giornata di lunedì 25 luglio ha di nuovo siglato una estrema eccezionalità, ma nella serata sono sopraggiunti dei temporali che hanno assunto localmente forte intensità, e soprattutto hanno manifestato una tempesta elettrica. I temporali hanno portato un buon refrigerio, soprattutto dove ci sono state le maggiori precipitazioni. Ma la temperatura è rimasta a livelli di notte tropicale ovunque.

Il caldo si sta estendendo anche al Sud Italia, e lo noterete dalle temperature massime di ieri, mentre fa caldo ormai anche in Adriatico. Da queste parti la temperatura persisterà elevata per molti giorni, mentre il Nord Italia usufruirà di un calo dei valori massimi, ma rimarrà generalmente sopra la media. Al Centro Italia nessun sostanziale refrigerio, per ora, la temperatura in alcune località si porterà tutto è 40 °C.

Italia: temperature massime del 25 luglio 2022

Decimomannu 40.4

Ferrara 40

Foggia Amendola 38.6

Bolzano 38.3

Treviso Istrana 37.8

Firenze 37.6

Bologna 37.5

Guidonia 37.4

Marina Di Ginosa 37.4

Arezzo 37.2

Frosinone 37.2

Bergamo 37.1

Treviso 37

Firenze Peretola 36.9

Ronchi Dei Legionari 36.9

Lecce 36.8

Milano Malpensa 36.8

Milano Linate 36.6

Torino Caselle 36.6

Vigna Di Valle 36.5

Viterbo 36.5

Alghero 36.1

Matera 36.1

Brescia Ghedi 36

Capo Bellavista 36

Piacenza 36

Reggio Calabria 36

Grosseto 35.8

Novara Cameri 35.8

Catania Sigonella 35.6

Latina 35.6

Santa Maria Di Leuca 35.6

Udine Rivolto 35.6

Roma Ciampino 35.4

Siracusa 35.4

Chieti San Giovanni Teatino 35.2

Perdasdefogu 35.2

Olbia 35.1

Ravenna Punta Marina 34.9

Messina 34.8

Capo Frasca 34.6

Pescara 34.5

Cagliari 34.4

Campobasso 34.4

Caserta 34.4

Frontone 34.4

Ustica 34.4

Vieste 34.3

Cervia 34.2

Gioia Del Colle 34.2

Pordenone Aviano 34.2

Catania Fontanarossa 34.1

Venezia 34.1

Trieste 34

Enna 33.8

Bari Palese 33.5

Cozzo Spadaro 33.2

Capo Carbonara 33

Capo Caccia 32.8

Isola d’Elba Monte Calamita 32.8

Lampedusa 32.8

Grazzanise 32.6

Ancona Falconara 32.5

Roma Fiumicino 32.5

Torino Bric Croce 32.2

Civitavecchia 32.1

Bari 32

Pisa 32

Pratica Di Mare 32

Monte Sant’Angelo 31.9

Termoli 31.8

Gela 31.6

Napoli 31.6

Prizzi 31.6

Brindisi 31.3

Tarvisio 31.2

Capo Palinuro 31

Lamezia Terme 30.9

Rimini 30.9

Capo Mele 30.5

Capri 30.4

Palermo Punta Raisi 30.4

Trapani 30

Monte Argentario 29.9

Passo Dei Giovi 29.4

Genova 29.1

Capo Bonifati 28.8

Trevico 28.8

Tempio Pausania 26.8

Monte Scuro 26.4

Serralta Di San Vito 25.9

Monte Settepani 24.5

Monte Terminillo 24.5

Monte Paganella 22.6

Passo Rolle 22

Monte Cimone 19.6

Pian Rosa 11.9