Il meteorologo britannico del Met Office ha dichiarato stamattina un’emergenza nazionale, con un avviso meteo rosso di calore estremo per alcune parti dell’Inghilterra, specialmente per lunedì e martedì della prossima settimana, quando le temperature potrebbero raggiungere livelli da record o persino superarli.

Le temperature eccezionali, forse da record, si potrebbero manifestare lunedì e martedì, ha affermato il Met Office.

È probabile che anche le notti saranno eccezionalmente calde per il Regno Unito, specialmente nei nuclei urbani. L’ondata di calore potrebbe avere un impatto diffuso sulle persone e sulle infrastrutture.

La temperatura più alta mai registrata in Gran Bretagna è quella di 38,7°C nel Giardino Botanico dell’Università di Cambridge il 25 luglio 2019.

All’inizio di questa settimana l’Ente dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito e il Met Office, hanno emesso un avviso di calore-salute di livello 3 per alcune parti del Paese, con la richiesta ai servizi sociali e sanitari di adottare misure aggiuntive per proteggere le persone vulnerabili.

L’allerta rossa, di livello 4, è definita sul sito web dell’ufficio Met Office quando un’ondata di caldo è così grave e/o prolungata che i suoi effetti si estendono al di fuori del sistema sanitario e sociale. A questo livello possono verificarsi malattie e morte, problemi di salute, non solo in persone ad alto rischio.