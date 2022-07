L’ondata di calore che sta interessando l’Italia ha generato temperature molto elevate su buona parte del nostro Paese, e si sono registrati valori che in alcuni casi hanno sfiorato superato quelli record, altri si sono fermati per ora in prossimità.

Nel settore nord-occidentale il picco massimo di caldo è stato raggiunto venerdì con 41 °C in prossimità di Milano, mentre tra sabato e domenica sarà più caldo nel settore nordorientale italiano. Ma la calura tenderà a espandersi a tutta Italia, tanto che il Ministero della Salute ha disposto un avviso di livello rosso su ben 19 città italiane tra quelle monitorate.

Bollino rosso oggi e domani a Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, mentre a Civitavecchia domani. Oggi e domani a Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia. Bollino rosso domani a Pescara. Bollino rosso oggi e domani a Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona, Viterbo. Bollino rosso domani a Venezia.

Praticamente nella giornata di domenica quasi tutte le principali avranno bollino rosso, e solo qualcuna viene indicata con bollino arancione, mentre per solo Bari avrà bollino giallo ovvero livello di allarme caldo 1 su 3.

Questa la previsione delle temperature attraverso le nostre elaborazioni meteo

Foggia, Terni 39°C

Sanluri, Benevento, Cagliari, Taranto, Bologna, Ferrara, Firenze, Modena, Olbia, Mantova, Villacidro, Padova 38°C

Rovigo, Vicenza, Arezzo, Bolzano, Caltanissetta, Reggio nell’Emilia, Verona, Iglesias, Prato, Cosenza, Matera, Trieste, Gorizia, Cremona, Pordenone 37°C

Brescia, Lodi, Trento, Udine, Monza, Treviso, Oristano, Rieti, Ascoli Piceno, Milano, Pistoia, Carbonia, Parma, Pavia, Avellino, Forlì, Nuoro, Roma, Vercelli, Andria, Lecce, Novara, Piacenza, Siena, L’Aquila 36°C

Alessandria, Grosseto, Ragusa, Viterbo, Asti, Isernia, Perugia, Crotone, Frosinone, Reggio di Calabria, Verbania, Como, Lecco, Lucca, Bergamo, Caserta, Catania, Cesena, Sassari, Torino 35°C

Barletta, Campobasso, Messina, Palermo, Agrigento, Enna, Macerata, Catanzaro, Pisa, Aosta, Tortolì, La Spezia, Potenza, Trani, Brindisi, Sondrio, Varese 34°C

Ravenna, Siracusa, Trapani, Belluno, Tempio Pausania, Cuneo, Napoli, Venezia, Lanusei, Bari, Carrara, Livorno, Pescara, Salerno, Latina 33°C

Chieti, Genova, Teramo, Massa, Rimini, Biella, Urbino, Ancona 32°C

Savona, Imperia, Pesaro, Fermo, Vibo Valentia 31°C