Le autorità cinesi è da giorni che emettono allerte meteo per ampie regioni, compresa quella costiera centro meridionale. Sono interessate le province dello Shaanxi, Jiangsu, Zhejiang, Sichuan e Yunnan per il rischio di temperature superiori ai 40°C.

Anche a Shanghai gli scorsi giorni è stata emessa l’allerta meteo rossa per i 40°C. Shanghai ha vissuto solo 15 giorni con temperature superiori ai 40 gradi da quando la città ha un osservatorio meteo dove vengono tenuti i registri della temperatura osservata dal 1873.

I venditori in città hanno riferito di un aumento delle vendite ogni tipo di alimento che dia refrigerio. Lo zoo cittadino è in allerta caldo, e tutti i giorni vengono utilizzate otto tonnellate di ghiaccio per mantenere al fresco i leoni, i panda e altri animali.

Secondo il Global Times, varie località nel sud-ovest del bacino del Sichuan hanno registrato temperature record quest’anno.

Nella città di Chongqing è stato emesso un allarme rosso, mentre il tetto di un museo è seriamente danneggiato dal sole, essendo coperto dalle tradizionali tegole cinesi che scoppiano per le altissime temperature. Il calore ha dissolto il catrame sottostante. In città, centinaia di camion spruzzano acqua nel tentativo di raffreddare le strade, in quanto l’asfalto si sta deformando.

Molti cittadini stanno cercando di rinfrescarsi in vari modi. Nella città di Qingdao una immensa folla si è accalcata sulla spiaggia per un tuffo in mare. I bambini si tuffano nelle fontane. A Nanchino, nella provincia di Jiangsu, molti cittadini si sono invece diretti verso un rifugio antiaereo per sfuggire al caldo estremo.

In Cina è emergenza climatica, il caldo quest’anno prosegue a ritmi impressionanti, e circa 900 milioni di persone ne sono coinvolti. Per altro, la Cina ha anche altri problemi che affliggono le aree densamente popolate, come la siccità, le alluvioni estreme, e poi lo smog invernale.

Per altro, nonostante le notevoli risorse, varie città hanno avuto prolungati black out elettrici per l’incremento smisurato dell’utilizzo di climatizzatori.

Le autorità cinesi hanno iniziato ad adottare iniziative per il contenimento dell’emissione di gas che sono responsabili dello smog, e dell’alto livello di ozono estivo.