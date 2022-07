Giugno si è caratterizzato per il meteo eccezionalmente caldo in molte parti d’Europa. Inizialmente il clima più rovente ha investito le nazioni occidentali del Continente, così come accaduto a Maggio. Tra le aree più colpite dall’anomalia figura certamente la Francia.

Nella terza decade di Giugno la storia è cambiata con il caldo eccezionale che ha spostato il proprio mirino più ad est. I flussi sahariani hanno arroventato il Nord Africa ed il Mediterraneo Centrale, ma anche parti dell’Europa Centro-Orientale fino a raggiungere le aree baltico-scandinave più settentrionali.

Negli ultimi giorni è successo che la colonnina di mercurio si sia spinta ben oltre i 30 gradi in alcune località nordiche in corrispondenza della Lapponia, a fronte di valori ben più freschi sull’Europa Occidentale, non solo a livello del Portogallo ma anche in gran parte della Spagna.

Ciò si è verificato per via dell’ingresso di correnti fresche nord-atlantiche sull’Europa Occidentale. Lungo la linea di demarcazione fra le due masse d’aria così diverse non sono mancati episodi di violento maltempo con temporali rovinosi.

Picchi di temperatura da record per Giugno

L’allungamento verso nord dell’anticiclone africano ha prodotto una severa impennata termica persino oltre il Circolo Polare Artico, quindi oltre i 66° di latitudine nord. Il caldo ha toccato livelli localmente senza precedenti in Norvegia a giugno, con la misurazione in taluni casi anche di record assoluti.

In alcuni villaggi nei pressi di Capo Nord, la colonnina di mercurio ha raggiunto punte attorno ai 32 gradi. Molte stazioni della zona hanno battuto alcuni primati storici e non solo mensili. A Tromso la colonnina di mercurio si è fermata a +30,1°C, ad un passo dal suo massimo storico di +30,2°C del luglio 1972.

Record di caldo si sono registrati in molte altre parti d’Europa. In Slovenia e Croazia si sono misurati i nuovi record nazionali relativi al mese di giugno. La stessa cosa è accaduta in Slovacchia proprio nell’ultimo giorno di giugno, con +38,8°C a Somotor contro i +38,2°C del 30 giugno 2012.

Infine è interessante evidenziare che anche la Tunisia ha fatto registrare il record di caldo di Giugno, con +48,7°C a Tozeur contro i +48,3°C di Mahdia del 30 giugno 2003. D’altronde l’aria rovente d’origine sahariana passava proprio per la Tunisia, a conferma dell’evento eccezionale.