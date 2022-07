Un’allerta meteo è stata diffusa sulla base dei fenomeni meteo previsti, ed è stata valutata per martedì 26 luglio un’allerta gialla per temporali su Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria e Veneto; allerta gialla per rischio idrogeologico su Piemonte nord-orientale e Provincia Autonoma di Trento.

I temporali si sono già verificati nella giornata di lunedì, taluni anche molto intensi. Si sono avuti anche locali nubifragi e la caduta di grandine.

Grandine importante è caduta in Piemonte, dove si segnalano anche danni alle cose ed in agricoltura. E’ per l’ennesima volta, che in un regime di grave deficit pluviometrico, la regione Piemonte subisce grandinate sparse, con danni soprattutto in agricoltura.

I temporali hanno interessato un po’ tutte le regioni settentrionali, ma in genere le precipitazioni, nella complessità, non sono state abbondanti, se non localmente.

Le previsioni meteo disponibili attraverso i vari modelli matematici prospettano piogge e temporali nel pomeriggio e serata di oggi, nelle regioni menzionate nell’allerta meteo

Rammentiamo che l’allerta meteo è stata diffusa dal Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it).