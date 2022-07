La Protezione Civile ha diramato in data 26 luglio un avviso meteorologico su alcune aree italiane.

Un’allerta meteo è stata diffusa sulla base dei fenomeni meteo previsti su un ampio territorio italiano, questa per la giornata 26 luglio si estende delle pianure del Piemonte a tutta la Lombardia, l’Emilia-Romagna, il Trentino, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, le zone interne della Toscana, ampie aree dell’Umbria e le zone interne delle Marche, gran parte dell’Abruzzo.

Per la giornata di domani 27 luglio, l’allerta meteo interesserà tutta la Lombardia, ancora il Trentino, le province meridionali del Piemonte. Per quanto concerne le regioni centrali, le Marche, l’Umbria orientale, l’Abruzzo il Molise. Per il Sud Italia gran parte della Puglia ad eccezione della provincia di Lecce.

L’avviso meteorologico è di livello giallo, e riguarda soprattutto criticità dovute ai temporali.

Sulla base delle nostre informazioni, estrapolate dei principali modelli matematici, i temporali sul Nord Italia dovrebbero verificarsi tra questa sera, stanotte, e la prima parte della giornata di domani, successivamente attenuandosi.

Per quanto riguarda le altre regioni, principalmente la parte appenninica quelle adriatiche, i fenomeni sono attesi soprattutto tra tarda mattinata il pomeriggio di domani mercoledì 27 luglio.

Rammentiamo che l’allerta meteo è stata diffusa dal Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it).