Un’allerta meteo gialla è stata diffusa sulla base dei fenomeni meteo previsti su un ampio territorio italiano, questa per la giornata di oggi 27 luglio.

In merito a ciò, stanotte si sono verificate grandinate devastanti in varie province della Lombardia, con ingenti danni alle cose. Danni in agricoltura. Sempre in Lombardia si sono verificati anche diversi nubifragi, oltre che un’eccezionale tempesta elettrica.

L’allerta meteo è presente anche per oggi in Lombardia, forse come estensione dei fenomeni avvenuti stanotte. Per quanto concerne la giornata di oggi, l’allerta meteo conferma quello che era stato diffuso ieri 26 luglio, e comprende le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo, il Molise, Puglia, la Basilicata.

Forti temporali si stanno verificando sulle regioni adriatiche, soprattutto sulle aree dell’entroterra, in varie località sono segnalate grandinate di eccezionale intensità, con chicchi particolarmente grossi che hanno causato danni.

Ma l’allerta meteo è in vigore anche per la giornata di domani, 28 luglio. In questo caso saranno in allerta gialla la parte orientale della regione Piemonte, tutta la Lombardia, l’Alto Adige, la provincia di Belluno in Veneto.

Segnaliamo che per la giornata di venerdì è atteso peggioramento delle condizioni meteo, ma di questo avremo modo di avere notizia da parte del Dipartimento della Protezione Civile su eventuale allerta meteo.

Rammentiamo che l’allerta meteo è stata diffusa dal Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it).