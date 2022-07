Dopo il lungo periodo all’insegna del caldo eccessivo, ora il meteo sull’Italia è cambiato con un deciso refrigerio a suon di temporali. La colonnina di mercurio è crollata anche di 10 gradi e più. Il caldo africano si è ritirato e da ovest avanza l’anticiclone delle Azzorre, portatore della cosiddetta “bella Estate”.

Il concetto di estate mediterranea lo usiamo in contrapposizione all’estate tropicale, per definire una stagione estiva calda relativamente mite, ma al tempo stesso assolata e secca. Discorso diverso attiene all’Estate tropicale, con il caldo eccessivo interrotto da improvvisi temporali talvolta molto violenti.

Facendo i conti con il cambiamento climatico, bisogna ammettere che l’Estate Mediterranea, un tempo dominante, ora sta diventando sempre più rara. Il prepotente predominio dell’anticiclone africano è alla base della scomparsa della tanto decantata Estate Mediterranea di un tempo.

L’Estate 2022 è la chiara dimostrazione dell’andamento sempre più estremo e simil tropicale che stanno ormai assumendo le stagioni estive da qualche decennio. Finora il caldo africano ha prevalso in modo quasi schiacciante, portando record su record.

Questa è ormai la nuova normalità, anche se la stagione estiva in corso spicca in assoluto per la grande anomalia di caldo, con temperature molto sopra media già da Maggio. Basti pensare che l’Estate 2022 fino a questo momento non è così lontana dall’Estate 2003, di gran lunga la più calda di sempre.

Il grande caldo è solo in pausa

Ora stiamo finalmente assaporando una parziale tregua dal grande caldo, con l’anticiclone delle Azzorre che spinge da ovest ed è la figura barica per eccellenza legata all’Estate senza eccessi. Le giornate del weekend vedranno quindi sole prevalente, senza quella terribile cappa di caldo delle ultime settimane.

Le temperature si manterranno su livelli più che sopportabili, con qualche picco da 32-34 gradi ben distante da quelli dei giorni scorsi. La ventilazione e l’aria secca contribuiranno peraltro a diminuire la percezione del disagio, con temperature percepite molto vicine a quelle reali.

Questa fase da Estate Mediterranea rappresenterà con ogni probabilità solo un fugace assaggio. Dopo i primi giorni della settimana ancora nel complesso gradevoli, l’anticiclone africano tornerà più forte che mai e sostituirà l’anticiclone delle Azzorre, con l’avvio di una fase calda probabilmente intensa e duratura.