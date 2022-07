L’Estate 2022 spicca per il grande caldo che ci accompagna quasi ininterrottamente da metà Maggio, con il predominio assoluto sulla scena meteo dell’anticiclone africano. Ciò che abbiamo visto finora potrebbe però essere ancora niente rispetto alla prossima ondata di caldo che si annuncia ancor più eccezionale.

Ora l’Italia sta godendo di una piccola tregua, o per dirla meglio, di una fase meno calda. Dopo tante settimane dominate dai flussi africani, correnti fresche settentrionali sono riuscite a penetrare sul cuore del Mediterraneo al seguito di un fronte temporalesco che ha attraversato la Penisola da Nord a Sud.

La cappa di caldo è stata così scalzata ed è subentrata una fase più piacevole da tipica Estate Mediterranea. L’anticiclone delle Azzorre si è riaffacciato da ovest dopo una lunga assenza ed è garante di un contesto meteo estivo senza eccessi di caldo.

Come già accennato, questa situazione non è destinata a durare a lungo. Grosso modo il clima si manterrà respirabile fino ai primi giorni della nuova settimana, poi gradualmente le temperature risaliranno per il ritorno dell’anticiclone africano.

L’Estate di Luglio tornerà così ad arroventarsi come abbiamo visto nelle ultime settimane. Il caldo diventerà presto asfissiante a partire dalle aree occidentali e dal Nord Italia. Diversamente dalle ultime ondate di caldo, il target potrebbero essere le regioni centro-settentrionali.

Caldo verso livelli estremi

La calura si intensificherà giorno dopo giorno, fino a divenire potenzialmente infernale verso il weekend del 16-17 Luglio. In questa fase i 40 gradi potrebbero essere una soglia raggiungibile in varie parti d’Italia, addirittura in Valle Padana.

Una potentissima e rovente bolla anticiclonica, dopo essere salita tra Spagna e Francia, potrebbe collocarsi proprio sopra l’Italia, invadendo anche il Centro Europa. L’entità dell’ondata di caldo ci auguriamo venga rivista al ribasso, perché al momento ci appare davvero spropositata.

Le proiezioni dei centri meteo appaiono però abbastanza concordi sul rischio concreto di caldo eccezionale che inizierebbe da metà della prossima settimana e potrebbe durare a lungo, con probabile fase apicale tra il 17 e il 20 Luglio.

Se quest’evoluzione dovesse essere confermata, Luglio 2022 potrebbe passare alla storia, così come giugno, come uno dei più caldi della storia, se non il più caldo in assoluto. Ricordiamo che il mese era iniziato caldissimo, ora fa un po’ meno caldo ma solo per pochi giorni ancora prima della nuova fornace.