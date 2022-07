Inizia l’esodo delle vacanze per milioni di italiani, con il meteo d’inizio Agosto che non deluderà le attese sull’Italia. Dopo una pausa, l’anticiclone subtropicale riprenderà a spingere sull’Italia convogliando aria molto calda dall’entroterra nord-africano.

Il clima si farà infuocato nel corso della prima settimana del mese, con la colonnina di mercurio che si riporterà su valori molto elevati. Tra giovedì e venerdì la soglia dei 40 gradi potrà essere sfiorata e raggiunta su alcune località interne del Centro Italia tirrenico e localmente sulle pianura emiliana.

Visto l’andamento dell’Estate 2022, in tanti si aspetterebbero un’ennesima marcia trionfale dell’anticiclone africano e di questo caldo sino almeno a Ferragosto. Invece no, lo scenario parrebbe cambiare ben prima del previsto ed in modo inaspettato.

Cenni di cambiamento dal prossimo weekend

Le prime insidie al promontorio anticiclonico africano si potrebbero concretizzare già nel corso del prossimo weekend. L’anticiclone perderà smalto soprattutto sul Nord Italia, lambito dalle prime interferenze di flussi più freschi ed instabili con arrivo di temporali.

In questo frangente una cellula di alta pressione si andrà a posizionare sulle Isole Britanniche, dove andrà consolidandosi. Questa presenza anticiclonica creerà le premesse per la progressiva discesa di masse d’aria più fresche dal Nord Europa.

La tendenza meteo è ancora troppo distante per definire nel dettaglio l’entità e la spinta di questi impulsi d’aria fresca. Di certo, l’avvio della settimana di Ferragosto dovrebbe vedere uno sfilacciamento dell’anticiclone africano con l’Italia esposta a impulsi instabili.

Il calo termico sarebbe l’evento saliente, anche se al Centro e soprattutto al Sud il caldo africano potrebbe parzialmente resistere. Nel corso della settimana c’è poi la possibilità da confermare dell’arrivo di impulsi d’aria fresca ed instabile più organizzati.

Se così fosse, il tempo del lungo weekend di Ferragosto potrebbe farsi movimentato. Un tempo esisteva quella che veniva chiamata la Rottura di Ferragosto. Chissà che l’Estate 2022, dopo un clima tanto rovente, non voglia proporre la sorpresa di un’estate in rapido decadimento nella seconda parte d’Agosto.