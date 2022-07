Esplode il grande caldo su parte d’Europa, nell’ambito di un’estate 2022 segnata da continue anomalie meteo. Giugno è stato il secondo più caldo nella storia sul Vecchio Continente da inizio rilevazioni, ma anche luglio non sta certo deludendo le attese.

Dopo una piccola tregua, l’anticiclone africano si è nuovamente imposto come padrone assoluto della scena. Da giorni la calura imperversa soprattutto sul comparto sud-occidentale europeo, dove le temperature si sono spinte sino a picchi di 46-47 gradi tra Spagna e Portogallo.

La massa d’aria rovente è attesa ora risalire verso nord, in direzione della Francia per poi sfondare in pieno sul Regno Unito. Questa rimonta del caldo africano alle alte latitudini sarà guidata dalla bassa pressione portoghese, in lena progressione verso est nord/est.

Le temperature potrebbero impennarsi sin verso livelli eccezionali nei primi giorni della settimana proprio sul Regno Unito. La bolla rovente porterà la temperatura in quota verso valori persino superiori di oltre 15 gradi rispetto a quelli normali per il periodo.

Record storico di caldo a rischio

Le proiezioni indicano che la colonnina di mercurio si potrebbe spingersi sino a punte di 37-38 gradi su alcuni settori dell’Inghilterra Centro-Orientale. Sono valori del tutto fuori scala, se si pensa che il record storico è di +38,7°C a Cambrigde, pur stabilito di recente nell’Estate 2019.

Tuttavia non è esclusa qualche punta addirittura fino a 40 gradi, anche nei dintorni di Londra, come mai si è visto nella storia da inizio rilevazioni. Il Servizio Met Office ha emesso un’allerta rossa, con massimo rischio per l’arrivo del caldo estremo su Inghilterra e Galles.

C’è la preoccupazione per la salute delle persone più vulnerabili, tanto che l’Agenzia pere la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha emesso un avviso sanitario di livello 4, il “warning per la salute” massimo possibile per i primi due giorni della prossima settimana.

In queste zone non si è pronti a fronteggiare un clima del genere, è come se mezza Italia fosse alle prese con picchi prossimi ai 45 gradi. Questa ondata di calore eccezionale dovrebbe comunque terminare entro mercoledì, con il ritorno di correnti più fresche atlantiche.