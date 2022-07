Il caldo africano assedia l’Italia ed il Mediterraneo Centrale, dove prosegue un’anomalia meteo climatica davvero esagerata. Dopo Maggio, anche Giugno si è rivelato il secondo più caldo da inizio rilevazioni subito dietro al 2003.

L’Estate di quest’anno è l’unica che si sta rivelando capace di competere con quella di quasi vent’anni fa che ritenevamo essere ineguagliabile per quanto fu eccezionale. Invece il riscaldamento climatico inarrestabile ci sta ponendo dinanzi ad estati sempre più roventi che si ripetono con una regolarità impressionante.

Dopo il mese di Giugno, anche quest’inizio luglio è clamorosamente caldo in tutta Italia. Sole, caldo, afa non danno tregua, peggiorando la siccità. La tragedia avvenuta alla Marmolada è purtroppo indiretta conseguenza di questo pazzo clima e più in generale del riscaldamento globale.

La grande canicola ha però le ore e i giorni contati. Fortunatamente, dopo tanto patire, ci sarà occasione per beneficiare molto presto di un ricambio d’aria. I primi temporali vigorosi al Nord sono il segnale che l’anticiclone africano non riesce più a tenere ed è insidiato da correnti più fresche e instabili.

Vari impulsi arriveranno a scalfire l’anticiclone e costringere la bolla sahariana a retrocedere a latitudini più basse. Da metà settimana le correnti più fresche conquisteranno prima il Centro-Nord e poi gradualmente anche il Sud.

Ritorno verso un clima estivo normale almeno per alcuni giorni

I forti contrasti termici daranno manforte ai fronti d’instabilità legati all’ingresso d’aria fresca. Ci attendiamo pertanto fenomeni che potranno essere occasionalmente forti, prima al Nord ma poi anche lungo le regioni adriatiche e interne della Penisola, fino al Sud.

Le temperature crolleranno soprattutto laddove la passata temporalesca potrà essere più incisiva, con cali previsti anche di 10-15 gradi. In generale, il refrigerio si farà comunque strada su tutta Italia, con le temperature che torneranno prossime ai valori tipici del periodo.

Si respirerà grazie anche alla ventilazione dai quadranti settentrionali. Questa fase gradevole durerà per alcuni giorni sino almeno al termine della settimana, anche se un nuovo contenuto rialzo termico inizierà a riaffacciarsi al Nord, in Sardegna e sul medio-alto versante tirrenico.