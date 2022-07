La domanda che si fanno in tanti è quanto pioverà, questo è divenuto un tema che interessa l’opinione pubblica diffusamente. Siamo tutti preoccupati per la lunga siccità che ci sta interessando, che ha ridotto in modo considerevole la portata di tutti corsi d’acqua.

Inoltre, gravissimi danni si stanno avendo in agricoltura, problemi anche nell’allevamento. Le temperature previste non faranno altro che peggiorare la situazione.

La possibilità di pioggia nell’arco delle due settimane viene ulteriormente limitata. La burrasca prospettata è solo ipotetica, viene indicata a tratti dei modelli matematici e poi ritrattata. Questa comporterebbe una fase temporalesca sulle regioni settentrionali italiane, con fenomeni che potrebbero assumere anche forte intensità su scala locale.

E c’è il rischio che al posto della pioggia benefica possa accadere grandine, cagionando ulteriori danni all’agricoltura già compromessa.

Precipitazioni fino al 24 luglio 2022 per i capoluoghi italiani

Sondrio 13 mm

Belluno, Bolzano 12 mm

Trento 9 mm

Verbania 7 mm

Aosta, Udine 6 mm

Pordenone 5 mm

Gorizia, Urbino 4 mm

Biella, Catanzaro, Cesena, Varese 3 mm

Como, Forlì, Frosinone, Lecco, Macerata, Rimini, Treviso, Trieste, Verona, Vicenza 2 mm

Ancona, Ascoli Piceno, Bergamo, Brescia, Fermo, Isernia, Livorno, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Pesaro, Teramo, Torino, Venezia, Vercelli 1 mm