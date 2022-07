Vi abbiamo narrato in questi giorni dell’avvento dell’anticiclone africano sull’Italia, che peraltro interesserà anche ampie aree dell’Europa. Però la stagione avanza, e con l’arrivo di agosto, mediamente, in Europa c’è un abbassamento del flusso perturbato oceanico. Ma quest’anno faticherà a scendere verso sud, probabilmente.

In una proiezione meteo a 10 giorni vediamo il possibile avventurarsi di perturbazioni atmosferiche soprattutto verso le Isole Britanniche e la Scandinavia, mentre altrove avremo instabilità atmosferica derivante anche dal flusso di aria più fresca da nord che seguirà la forte ondata di calore.

L’Italia si troverà per tutto il periodo in alta pressione, questa avrà in prevalenza matrice nordafricana, ma impulsi d’aria instabile tenderanno a spingersi anche molto a sud, ed ecco che nelle zone interne si potrebbero verificare dei temporali pomeridiani. Temporali, però più frequenti si potrebbero avere al Nord Italia, soprattutto sui rilievi.

Il tutto in Italia avverrebbe con temperature sopra la media e una notevole umidità dell’aria prodotta dal Mar Mediterraneo che sta raggiungendo temperature tropicali. In questo contesto sarebbe sufficiente l’ingresso di aria più fresca associata ad una bassa pressione, per innescare un’acutissima ondata di maltempo. Ma non succederà niente di tutto questo quantomeno sino al 10 agosto.

Avremo tempo estivo, e purtroppo come detto prima, temperature sopra la media, peraltro in una prima fase farà anche molto caldo, e abbiamo parlato di picchi di temperatura che potrebbero anche superare la soglia di 40 °C in alcune località.

Ovviamente non avremo 40 °C ovunque, nei nostri articoli vi parliamo sempre di picchi massimi estremi su talune località. Ma ciò non toglie il fatto che farà caldo ovunque. E le temperature saranno sopra la media anche in montagna, e anzi proprio da queste parti, le molte ore di sole innalzeranno termometri verso anomalie termiche ancor maggiori rispetto le località di pianura.

Quindi, come abbiamo visto potrebbe piovere. Ma le stime delle piogge indicate dalle mappe di previsione andrebbero nella realtà corrette, in quanto in ambito previsionale spalmano le precipitazioni indicandone la possibilità. In un periodo di dieci giorni di previsione c’è difficoltà nella previsione delle aree soggette a temporali, che localmente potrebbero produrre anche di nubifragi.

Dalla cartina che abbiamo realizzato con i dati del Centro Europeo vediamo che saranno soprattutto le aree alpine e prealpine ad essere interessate dalle maggiori precipitazioni, ma un cenno piovosità lo vediamo un po’ tutta la penisola, essenzialmente nelle zone interne, ma potrebbero essere coinvolte anche alcune aree costiere.

Il tempo passa, e l’estate ormai si è ridotta a 1/3 della sua durata, quantomeno quella meteorologica. Settembre, però, secondo i modelli matematici stagionali, sarà molto caldo, peraltro con deficit pluviometrici. Ma ciò non vuol dire che non pioverà.

Comunque si tratta sempre di proiezioni meteo climatiche che andranno confermate. Peraltro, in quel periodo avremo un’attività temporalesca probabilmente anche di natura mediterranea, e in questo caso le aree più esposte saranno le coste.