Il forno africano si riaccende come da tempo annunciato e condizionerà il meteo molto a lungo. L’anticiclone di matrice subtropicale attualmente convoglia aria bollente verso la Spagna, con temperature che raggiungono anche verso i 45 gradi.

I flussi d’aria calda risalgono poi verso la Francia, per poi piegare verso l’Italia. Tra giovedì e venerdì la massa d’aria africana avvolgerà in modo più deciso la nostra Penisola, con temperature attese in progressiva ma inesorabile aumento.

La colonnina di mercurio si spingerà fino ai 37-38 gradi su parte del Centro-Nord fra la Pianura Padana, aree interne di Toscana, Lazio, l’Umbria e la Sardegna. Lungo i settori costieri la canicola sarà più smorzata, così come al Sud in questa prima fase grazie ad una residua circolazione settentrionale.

In qualche caso si misureranno picchi superiori, grazie alla forza notevole dell’anticiclone che schiaccerà verso il basso l’aria rovente presente alle alte quote. Basti pensare che lo zero termico è schizzato incredibilmente fino a 5000 metri di quota.

Nel weekend il caldo rincarerà ulteriormente la dose su gran parte del Centro-Sud ed in Sardegna, con qualche picco di 38-40 gradi su valli e pianure interne. Una leggera attenuazione del caldo si potrebbe avere sulle pianure del Nord e domenica anche lungo il medio ed alto versante adriatico.

Temperature massime fino al 17 luglio 2022 per i capoluoghi italiani

Terni, Foggia, Bologna, Modena, Cremona, Reggio nell’Emilia, Ferrara, Mantova, Pavia 38°C

Parma, Lodi, Piacenza, Verona, Milano, Caserta, Cosenza, Monza, Rovigo, Vercelli, Brescia, Firenze, Novara 37°C

Alessandria, Benevento, Forlì, Verbania, Arezzo, Como, Prato, Vicenza, Asti, Viterbo, Lucca, Pisa, Rieti, Torino, Ascoli Piceno, Lecco 36°C

Pistoia, Bergamo, Sanluri, Bolzano, Frosinone, Padova, Taranto, Matera, Trento, Avellino, La Spezia, Villacidro, Caltanissetta, Genova, Roma, Siena, Cesena, L’Aquila 35°C

Quale evoluzione attenderci? Le ultime proiezioni meteo indicano un secondo acuto del caldo africano presumibilmente tra martedì e giovedì della prossima settimana. In questa fase tutta Italia sarà nella fornace, con temperature che occasionalmente sfioreranno i 40 gradi in alcuni settori dal Nord al Sud.

La canicola africana parrebbe destinata a persistere per l’intera prossima settimana specie al Centro-Sud, mentre al Nord non è da escludere qualche novità a partire dal weekend del 23-24 luglio. Potrebbero infatti giungere dei temporali più organizzati con refrigerio e rischio di fenomeni violenti.

La calura rischia di divenire eccezionale non tanto per l’entità, quanto per la durata così prolungata. Non è escluso che si possano raggiungere dei record soprattutto mensili, anche se i centri meteo hanno parzialmente ridimensionato la portata di un caldo che poteva raggiungere dei record senza precedenti.