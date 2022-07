Lo strapotere dell’anticiclone africano inizia a diventare meno pressante, con le correnti atlantiche destinate a portare i loro effetti con un progressivo cambiamento meteo. Il caldo opprimente è destinato a perdere colpi a più riprese in quest’ultima parte di Luglio.

Una prima ondata temporalesca raggiungerà il Nord Italia nella prima parte di settimana, tra il martedì 26 e il mercoledì 27, portando fenomeni localmente violenti visto l’elevato potenzialmente energetico che si è accumulato nei bassi strati. Le temperature caleranno riavvicinandosi alle medie stagionali.

In questa fase cambierà ancora poco sul resto d’Italia, anche se un lieve cedimento dell’anticiclone africano favorirà maggiore vivacità lungo la dorsale appenninica con temporali diurni. Il caldo allenterà leggermente la presa sulle regioni centrali, mentre proseguirà su livelli insopportabili al Sud.

L’anticiclone africano proverà nuovamente a rafforzarsi a partire da giovedì, ma sarà nuovamente insidiato dalle correnti atlantiche. Molto significativa potrebbe rivelarsi l’evoluzione di un secondo impulso atteso per fine mese, negli ultimi giorni della settimana.

Quest’affondo ciclonico risulterà più pronunciato, probabilmente in grado di transitare sull’Italia aprendo la strada all’intrusione di correnti più fresche. Quest’aria fresca dilagherebbe sull’intero Stivale, diversamente dalla dinamica dell’impulso precedente.

Stop alla canicola opprimente

In buona sostanza, negli ultimi giorni del mese sembra che l’anticiclone africano possa essere ricacciato verso sud. I flussi d’aria fresca spazzeranno via la cappa sahariana dall’Italia e tornerà un caldo estivo normale, ovviamente al prezzo di inevitabili temporali per via dei notevoli contrasti termici.

La rinfrescata sarebbe agevolata da una nuova spinta dell’anticiclone delle Azzorre in direzione delle coste atlantiche europee. Come sempre, quando si avvicina l’anticiclone delle Azzorre è una manna dal cielo, in quanto scaccia l’anticiclone africano e regala una fase estiva più respirabile.

Tanti si domandano come trascorrerà Agosto e di certo possiamo dire che il refrigerio di fine luglio avrà degli effetti anche sull’inizio del nuovo mese. A seguire, con ogni probabilità, l’anticiclone africano sarebbe ancora favorito, ma probabilmente non con la stessa forza e persistenza avuta nelle ultime settimane.