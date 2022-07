Tendenza meteo di questa settimana ad essere probabilmente la più calda dell’anno a livello nazionale, salvo future ondate di calore di peggiore intensità. Nessuno a questo punto può escludere una accentuazione della stravaganza climatica che viviamo.

Il Centro Meteo Europeo, ovvero ECMWF, espone nelle ultime tendenze che si estendono sino a dieci giorni, temperature costantemente sopra la media in tutta l’Italia. Ed anche il Centro Meteo Americano è di analogo parere: per una decina di giorni avremo caldo imponente, temperature sopra la media.

La nuova impennata della temperatura appare una interminabile ondata di calore. E consolida la previsione di una calura che sarà più marcata nelle regioni settentrionali e parte di quelle centrali, più che il Centro-Sud, la Sardegna la Sicilia per ora, anche se avranno temperature decisamente sopra la media, e ciò per un lungo periodo. Da queste parti c’è la possibilità che si realizzino ondate di calore anomale di matrice essenzialmente africana, che da queste parti sono potrebbero impennare i termometri a dismisura.

Si è parlato di temperature di 40 °C per la Pianura Padana. Ma al di là del fatto che potranno o non essere prossime di questo valore, il fenomeno atmosferico sarà molto rilevante, soprattutto per la durata. A tal riguardo spesso vedo che si fanno dei paragoni con il 2003, di cui ci dice che l’allora fu peggio o che il 2022 è ad essere più grave.

La statistica indica che fino ad oggi il mese di luglio 2022 è più caldo del 2003 a livello nazionale. È sensibilmente più caldo su alcune regioni come quelle nordoccidentali.

Più volte abbiamo evidenziato che il meteo non si ripete, ma si possono realizzare condizioni che hanno delle affinità, e quest’anno l’ondata di caldo sembra essere peggiore rispetto a quella che si ebbe nel 2003.

Prova è il fatto per le temperature estreme che si dovrebbero raggiungere tra Francia e sud Inghilterra, ma anche paesi vicini come il Benelux, la Germania, la Svizzera, in seguito i Balcani, dove in queste ultime la temperatura potrebbe salire diffusamente sopra 40 °C in amplissimi territori.

Coloro che sostengono che l’estate deve essere calda, che è normale questo clima, si informare meglio. Noi tutti facciamo il possibile per dare informazioni.

Stiamo vivendo una condizione meteo inedita, come lo è ogni volta che ci sono situazioni estreme. È questa è una di quelle.