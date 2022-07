Le proiezioni dei modelli matematici prospettano un’evoluzione inedita da quanto si fanno previsioni meteo. Mi occupo da oltre 30 anni di analisi e previsioni del tempo, e non mi era mai capitato di osservare i modelli matematici, nemmeno con il vecchio MRF, con la prospettiva di un caldo così esagerato per parte dell’Italia.

E di previsioni fantasiose ne ho viste a decine, ma di caldo così spinto verso l’alto per il Nord Italia, la Spagna e la Francia no.

Ovviamente, poiché l’incertezza delle previsioni aumenta con il tempo, questa analisi non può essere definire ciò che succederà, ma esprimere e commentare uno dei possibili scenari che potrebbero generare eventi meteo nei prossimi 15 giorni.

Per ora suggeriamo a tutti di godere l’ottimo refrigerio che avrà come apice questo fine settimana, anche se nel settore occidentale italiano la temperatura inizierà ad aumentare. Ma sarà soprattutto da mercoledì che l’aria calda africana comincerà ad affluire in modo massiccio verso l’Italia occidentale, investendo in modo esagerato le regioni centro-settentrionali italiane di un’ondata di calore proveniente dalla Francia.

La nuova ondata di calore comincerà dalla Penisola Iberica, dove in seguito qui si verificherà un refrigerio derivante dall’ingresso di una saccatura oceanica che accelererà l’intensità della massa d’aria calda per il richiamo di correnti meridionali, che raggiungeranno l’Italia, dove si potrebbero a questo punto toccare temperature record storiche.

La possibilità di avere un evento meteo di così straordinaria intensità non è da trascurare, in quanto sono ormai da circa due mesi stiamo osservando anomalie che stanno portando il clima di questa stagione estiva ai vertici tra le stagioni più calde da quanto si registrano le temperature.

Ciò che emerge dalle previsioni dei modelli matematici, con le dovute cautele nel tenerne conto, è la possibilità di raggiungere temperature anche superiori ai 40 °C su ampie aree della Valpadana, conclamando la siccità in atto come la più grave a memoria d’uomo. Infatti, in tutto il periodo non sono previste precipitazioni tali che possano alleviare dalla siccità, si potrebbero verificare temporali anche di forte intensità, e questi sempre più spesso sono accompagnati da fenomeni che cagionano danni.

Con le previsioni meteo per località, intendendo quelle che propongono dei range di temperature che si potrebbero ottenere con un mix di modelli matematici, vediamo una forbice di temperature che vede sovente valori massimi, soprattutto da domenica 17, ormai sempre più spesso sopra i 40 °C in Valpadana.

Ad esempio, a Milano si potrebbe toccare una temperatura fino a 42 °C, con margini di errore però di circa 5-4°C, valore accettabile quando si parla di proiezioni a così lungo termine. Però, per Milano le proiezioni al 21 luglio prospettano un range di temperature che hanno un intervallo di ben 10°C di errore, con massime tra i 32 °C e sino ai 42 °C.

A Mantova una delle città che potrebbe raggiungere la temperatura più elevata vediamo per mercoledì 20 luglio addirittura una potenziale possibilità fino a 43 °C, con margine di errore di 7°C. Per Torino temperature sino a 38 °C per domenica 17 luglio, mentre i giorni successivi la possibilità di avere 40 °C, con margine di errore di circa 6°C.

Il caldo in Valpadana potrebbe segnare un diffuso record storico, e creare non pochi problemi. Ma sono necessarie conferme.

Abbiamo anche consultato le previsioni per Roma, dove le ipotesi per domenica 17 vanno dai 35 °C sino a 40 °C, ma nella settimana successiva ancora, osserviamo ipotetici picchi che vanno sino ben 42 °C, ma con margini di errore che si spinge fino a 9 °C. Va sempre detto che queste previsioni non considerano le isole di calore.

Una situazione analoga si prospetta anche per Firenze, però il massimo estremo, considerando i margini sembra essere inferiore, potrebbe essere quello di 41 °C, e quindi non sarebbe una temperatura storica.

Occorre comunque essere cauti, noi cerchiamo di dare informazione, e come abbiamo sottolineato più volte queste sono previsioni meteo climatiche eccezionali come prospettiva, e mai come in queste circostanze, sono necessarie conferme.

I più attenti diranno che il Centro Meteo Europeo prospetta un caldo più moderato, questo con le mappe e i dati disponibili pubblicamente arrivano sino a 10 giorni di previsione, mentre il medesimo modello diffonde, non pubblicamente, informazioni al pari di GFS, sino 15 giorni. Ed ECMWF prospetta un periodo caldo più tardivo rispetto al GFS, però lo stesso tempo temperature estremamente elevate.

Sull’ondata di caldo potremmo individuare delle analogie con quello che avvenne nel 2017, ma questo evento sembra essere ancora più intenso, anche perché i picchi massimi di temperatura andranno raggiungere un’area climatica che ha valori più bassi, ovvero le regioni settentrionali soprattutto.

Nel 2017 furo investiti soprattutto il Centro-Sud, la Sardegna pesantemente, e la Sicilia.

Non ci resta al momento che attendere i prossimi aggiornamenti meteo.