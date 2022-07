Le previsioni meteo prospettano la possibilità di forti temporali nelle prossime ore su Milano e un’ampia area della Lombardia. Peraltro, anche oggi la temperatura a Milano è molto elevata, in città vari termometri hanno misurato 37 °C all’ombra. La metropoli lombarda è afflitta da un’ondata di calore interminabile di forte intensità.

I temporali dovrebbero giungere proprio nelle prossime ore, scatenarsi d’improvviso con tempeste elettriche. Probabilmente sarà maggiormente interessata la parte centro-orientale della metropoli lombarda, e quindi le province di Lecco, Bergamo e Brescia, probabilmente anche Mantova e Cremona. I fenomeni potrebbero assumere forte intensità, e non è da escludere anche quantitativi di pioggia consistenti in tempi molto brevi.

L’argomento pioggia è un tema molto delicato, e il temporale che si è abbattuto nella serata di ieri su Milano, ha lasciato cadere solo 2 mm di pioggia. Tanti lampi, tuoni, e alla fine solo quattro gocce di pioggia. Milano, come la Lombardia vive un forte deficit pluviometrico.

L’area milanese è però notoriamente a rischio per nubifragi, con il pericolo di vedere l’esondazione soprattutto del fiume Seveso, specialmente se nella Brianza verso Varese si verificano ingenti piogge. Ma stavolta le piogge dovrebbero cadere soprattutto più a est, e quindi se pioverà abbondantemente, si prospetta un aumento di portata del fiume Lambro, il quale non è esonda a seguito di un normale temporale.

Non trascurabile è anche la possibilità di grandine, e purtroppo anche di grosse dimensioni. Ma staremo a vedere che cosa succederà, in quanto la previsione di grandine al momento non è ma è molto attendibile, e si può parlare di una probabilità del tutto generale.

L’8 luglio dell’anno scorso la parte meridionale di Milano si vide un temporale di forte intensità, con una grandinata devastante che investì soprattutto i comuni di Rozzano, Assago, Buccinasco, Pieve, Opera, Basiglio, Binasco oltre alcuni comuni della provincia pavese fra cui Siziano. I chicchi di grandine danneggiarono anche le facciate degli edifici, forarono le tapparelle, ci fu una vera e propria strage di danni alle auto.