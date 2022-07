La settimana che inizia sarà piuttosto calda, senza però dei record di temperatura per quanto concerne il mese di agosto e nemmeno quelli assoluti. Ciò apparentemente sembrerebbe un sollievo, ma perché ci siamo abituati a parlare e vivere spesso di temperature talmente elevate che possono essere anche superiori a quelle mai registrati in precedenza. Il tutto riflette il cambiamento climatico che sta determinando situazioni atmosferiche che sembrano essere inedite.

Ma ora ci siamo, la prossima ondata di caldo, che peraltro in alcune regioni iniziata, farà seguito a quella che prosegue ormai da quasi due mesi, non sarà di caratteristica record, ma porterà comunque temperature anche sino a 40 °C, localmente anche oltre in alcune località d’Italia.

Temperature molto alte si raggiungeranno in Pianura Padana, probabilmente sino la soglia di 40 °C su alcune località. Un tempo questi valori venivano considerati estremi, si toccavano occasionalmente, mentre ora sono divenuti ben più frequenti. Addirittura, durante l’estate 2022 sono stati raggiunti in più occasioni.

A causare questa nuova ondata di caldo sarà l’anticiclone africano, che ancora una volta si espanderà verso nord, interessando l’Italia. Anticiclone che si espanderà anche verso la Penisola Iberica, la Francia l’Europa centrale, dove sono attese temperature molto elevate. Sarà particolarmente caldo anche nei Balcani e sino al Mar Nero, in Turchia, così poi anche nel sud-ovest della Russia e in Ucraina.

La nuova ondata di caldo sarà contrastata da un cambio di circolazione atmosferica che ne bloccherà la sua eccessiva vitalità, portando anche di periodi temporaleschi che daranno un notevole sollievo. Ma di questo cambiamento avremo modo di parlarne, in quanto si dovrebbe giungere la prossima settimana, mentre in questa avremo eventualmente dei flebili disturbi al bel tempo essenzialmente sulle regioni settentrionali, più che altro nella fascia alpina e prealpina.

Durante i periodi di alta pressione africana i molti d’aria dal basso verso l’alto vengono smorzati, anche se in determinate condizioni si possono verificare delle situazioni che danno luogo alla genesi di violenti temporali, mentre tutto attorno fa molto caldo e si registrano temperature elevate. Sono quelle condizioni meteo che avvengono quando salta il cosiddetto tappo di stabilità atmosferica.

Ormai siamo ad agosto, ultimo mese dell’estate metereologica. Ma questo è un mese che dalla durata di ben 31 giorni, e agosto è in grado di avere condizioni meteo talmente estreme da farci soffrire tanto caldo ancora.