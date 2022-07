Qualsiasi sia il punto di vista, l’Italia vive una situazione meteorologica eccezionale, con temperature molto sopra la media, che determinano estremi meteo eccessivi soprattutto sul settore settentrionale e occidentale. In tutto in un contesto dove continua ad essere assente la pioggia.

Se nella prima parte della stagione estiva abbiamo avuto temporali a carattere sparso, distribuiti a macchia di leopardo, talvolta molto intensi, con luglio non ci sono più. Qualche temporale fugace lo abbiamo avuto qualche giorno fa nel Nord-Est e in Appennino, ma poi il nulla. Un’altra notizia è quella dello Zero Termico talmente elevato che anche nei ghiacciai c’è emergenza per le temperature elevatissime.

La situazione ambientale in molte aree italiane è drammatica, ci sono incendi che divorano il territorio, e in alcune situazioni bruciano edifici. Taluni incendi sono talmente vasti che anche la popolazione che vive distante ne è coinvolta, con il fumo che rende l’aria irrespirabile.

Le temperature sono molto elevate, soprattutto sul settore occidentali italiano. Sono ormai altissime anche quelle notturne, soprattutto nei centri urbani, dove le isole di calore si fanno sentire con varie città assediate da temperature che di notte scendono di poco sotto i 30 °C, rendendo le notti ben più che tropicali.

Italia: temperature massime del 20 luglio 2022

Firenze 39.5

Capo Frasca 38.8

Ferrara 37.8

Pisa 37.5

Decimomannu 37.4

Arezzo 37.2

Caserta 36.5

Treviso Istrana 36

Verona Villafranca 35.9

Piacenza 35.4

Grazzanise 35.2

Grosseto 35.2

Capo Bellavista 35

Trieste 34.8

Udine Rivolto 34.8

Monte Argentario 34.3

Brescia Ghedi 33.9

Foggia Amendola 33.7

Cagliari 33.6

Capo Mele 33.4

Marina Di Ginosa 33.2

Vigna Di Valle 33.1

Capri 33

Ustica 32.8

Campobasso 32.6

Capo Caccia 32.6

Capo Carbonara 32.6

Cervia 32.6

Matera 32.6

Catania Sigonella 32.4

Chieti San Giovanni Teatino 32.3

Frontone 32.2

Trapani 32

Prizzi 31.4

Torino Bric Croce 31.4

Capo Palinuro 31.2

Messina 31

Rimini 30.6

Tarvisio 30.6

Pratica Di Mare 30.4

Termoli 30.4

Cozzo Spadaro 30.2

Siracusa 30.2

Bari 30

Gela 29.8

Vieste 29.3

Brindisi 29.2

Capo Bonifati 29.2

Monte Sant’Angelo 28.6

Santa Maria Di Leuca 28.6

Enna 28

Serralta Di San Vito 27.8

Monte Settepani 27

Trevico 26.4

San Valentino Alla Muta 25.4

Monte Scuro 22.8

Passo Rolle 22.8

Monte Terminillo 22.6

Monte Paganella 21.2

Monte Cimone 20.1

Pian Rosa 9.9