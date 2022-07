Le condizioni meteo annunciate da giorni ci proietteranno verso la nuova ondata di caldo che si propone con caratteristiche di forte intensità, con masse d’aria rovente che attraverseranno mari surriscaldati e terre roventi. A parità di masse d’aria sono giunte in precedenza, con la nuova che arriverà potremmo raggiungere temperature anche superiori.

Luglio è il mese più caldo dell’anno assieme alla prima decade di agosto, perciò, queste ondate di caldo che si stanno susseguendo una dopo l’altra, rischiano di fare arrivare, primo poi, temperature record in molte località italiane. A giugno abbiamo visto battere parecchi record storici del mese anche in grandi città come Roma e Firenze. E luglio potrebbe essere peggio, anche se gli estremi termici storici di questo mese sono parecchio elevati, e per ottenere temperature stratosferiche è necessario che giunga aria davvero rovente.

Nei prossimi giorni però arriverà aria molto calda, già oggi la temperatura è attesa in aumento. Le proiezioni danno temperature molto alte per parecchi giorni. Tra le città dove si patirà parecchio il caldo segnaliamo l’area metropolitana di Roma, Firenze, e poi Milano, Bologna.

Tutte città dove la temperatura potrebbe superare la soglia di 40 °C, oppure arrivarci vicino, e tutte con alto tasso di umidità nell’area.

Quindi avremo caldo generalmente afoso. Però in alcune zone interne, soprattutto nelle isole maggiori, il tasso di umidità sarà molto più basso, e qui la temperatura potrebbe salire ancor di più con caldo asciutto e quindi torrido. Però, ci sono alcune buone notizie, nella seconda parte della settimana prossima avremo una diminuzione sensibile della temperatura, ma sarà un evento meteo di breve durata.

Italia: temperature massime del 1 luglio 2022

Cagliari 38.8

Lamezia Terme 38.6

Decimomannu 38.4

Ferrara 36.8

Guidonia 36.4

Prizzi 36.2

Trapani 36.2

Frontone 35.6

Frosinone 35.2

Lecce 35.2

Firenze 35.1

Foggia Amendola 35.1

Bologna 35

Enna 34.8

Gioia Del Colle 34.8

Reggio Calabria 34.7

Verona Villafranca 34.6

Arezzo 34.5

Firenze Peretola 34.5

Napoli 34.4

Palermo Punta Raisi 34.2

Roma Ciampino 34.1

Viterbo 34.1

Catania Fontanarossa 34

Grazzanise 34

Perdasdefogu 34

Matera 33.9

Latina 33.8

Bolzano 33.6

Campobasso 33.6

Catania Sigonella 33.6

Ancona Falconara 33.4

Messina 33.2

Ronchi Dei Legionari 33.1

Capri 33

Marina Di Ginosa 33

Cervia 32.7

Olbia 32.7

Treviso Istrana 32.6

Alghero 32.5

Bari Palese 32.5

Milano Linate 32.5

Ravenna Punta Marina 32.5

Vigna Di Valle 32.5

Brindisi 32.3

Chieti San Giovanni Teatino 32.2

Rimini 32.1

Treviso 32.1

Brescia Ghedi 32

Capo Bonifati 32

Roma Fiumicino 32

Capo Bellavista 31.8

Capo Carbonara 31.6

Bergamo 31.5

Grosseto 31.4

Milano Malpensa 31.4

Piacenza 31.4

Vieste 31.3

Capo Frasca 31.2

Siracusa 31.2

Udine Rivolto 31.2

Novara Cameri 31

Lampedusa 30.9

Gela 30.8

Santa Maria Di Leuca 30.6

Ustica 30.6

Pisa 30.5

Serralta Di San Vito 30.5

Cozzo Spadaro 30.4

Termoli 30.4

Civitavecchia 30.2

Monte Sant’Angelo 30.2

Trieste 30.2

Isola d’Elba Monte Calamita 30

Pordenone Aviano 30

Venezia 29.9

Capo Palinuro 29.8

Venezia Lido 29.6

Monte Argentario 29.5

Torino Caselle 29.3

Pratica Di Mare 29.2

Mondovì 29

Trevico 28.6

Capo Caccia 28.4

Bari 28.1

Tarvisio 27.6

Torino Bric Croce 27.6

Monte Scuro 26.7

Genova 26.3

Passo Dei Giovi 25.8

Capo Mele 25.6

Monte Terminillo 22.8

San Valentino Alla Muta 19

Monte Settepani 18.9

Passo Rolle 18.2

Monte Cimone 16.5

Monte Paganella 16