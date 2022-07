Le estreme temperature raggiunte durante l’evento meteo estremo estivo del 2003 si potrebbero replicare, con delle similitudini in questo scorcio di Luglio 2022. Ormai è da settimane che siamo attanagliati da un’ondata di calore.

Il settore adriatico, dopo aver patito per settimane la calura estrema ha avuto un ottimo refrigerio, così anche le Venezie. Ma la fase di temperature sostanzialmente nella media sta finendo qui, per ora. Infatti, avanza da ovest la bolla d’aria africana, che se anche non ha come obiettivo, per ora il settore orientale e meridionale italiano, ne sarà influenzato in modo marcato.

Ma sarà il settore occidentale italiano, specialmente il Nord Ovest, ad esserne maggiormente coinvolto. E parliamo di previsioni sino a cinque giorni di validità, pertanto non a lungo termine.

Nel 2003, ai primi di Agosto, dopo il gran caldo dei mesi precedenti, una bassa pressione ad ovest del Portogallo, pilotò masse d’aria roventi in tutta l’Europa occidentale, con temperature altissime dalla Penisola Iberica alla Francia, Danimarca, Germania, sud Inghilterra, Nord Italia, Toscana, gran parte della Sardegna. Si raggiunsero vari record di temperatura massima estrema in numerose località.

La serie di ondate di calore dell’Estate 2003 fu causa di numerose vittime. Un esatto censimento non fu mai fatto. I dati sono ben peggiori di quanto si possa immaginare, essendo avvenuto in un tempo limitato. Si parla di 18 mila morti in Italia e circa 40 mila in Europa.

Pertanto, se annunciare con ampio preavviso l’arrivo possibile di una forte ondata di calore costituisce allarmismo, è perché manca la cultura della previsione meteorologica in ambito della salute umana in Italia.

L’ondata di calore è nota da giorni, ne parlano in tutto il Mondo. È convalidata da autorevoli Centri Meteo come quello europeo (ECMWF), il servizio meteo tedesco con il modello matematico ICON, il servizio meteo americano con il NOA e NCEP, il servizio meteo francese, il servizio meteo inglese, e tanti altri.

