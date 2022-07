Ed ecco che l’evoluzione meteo vede un flusso, seppur debole, di aria instabile verso parte dell’Italia, questo a partire già dal pomeriggio di lunedì, con la possibilità che in alcune località si verifichino anche di temporali. Vediamo nel seguito le aree a maggiore rischio.

L’instabilità atmosferica si manifesterà dapprima nel Nord Italia, per propagarsi poi lungo la penisola italiana. Qualche fenomeno si verificherà anche nelle zone interne di Sardegna e Sicilia.

Nel mentre si verificherà l’incremento dell’instabilità atmosferica, avremo un aumento della temperatura in particolare a partire da mercoledì 13. Ciò perché un’onda di calore tenderà propagarsi verso l’Italia, dove giungerà l’anticiclone africano.

Una curiosità: l’alta pressione africana presenta valori di pressione atmosferica al suolo inferiori rispetto all’anticiclone delle Azzorre, questo per ragioni fisiche derivanti dalla massiccia presenza di aria calda.

Ma vediamo dove saranno più probabili i temporali durante questa settimana: ebbene, principalmente si verificheranno a macchia di leopardo nella regione alpina e prealpina, ma soprattutto nella giornata di oggi andranno a interessare anche aree di pianura, in particolare tra la Lombardia, il Veneto e il Friuli, probabilmente anche parte dell’Emilia-Romagna.

Nel video, un acquazzone estivo a Milano. Ecco come dovrebbe piovere e non lo fa.

Per effetto dei contrasti termici non è da escludere che qualche temporale possa assumere forte intensità. Nella giornata di martedì l’instabilità atmosferica tenderà a scemare, e riproporsi però diffusamente su tutto l’Appennino, con la possibilità di temporali a carattere sparso, anche in questo caso localmente anche di forte intensità.

Non sono previste piogge sulle aree costiere, ma non è da escludere che qualche temporale possa raggiungere le aree vicine alla costa, tra l’Abruzzo, il Molise e la Puglia. Qualche temporale costiero anche in Basilicata e nel nord della Calabria.

Il peggioramento che si verificherà nel breve termine non avrà efficacia nella risoluzione della siccità che attanaglia l’Italia. Ma anzi, tal riguardo abbiamo pessime notizie, infatti già questa settimana le temperature sono molto elevate, soprattutto al Nord Italia, e con la tendenza ad un loro sensibile aumento nei prossimi giorni, crescerà l’evaporazione, e quindi anche la flusso di acqua verso fiumi e torrenti diminuirà.

La siccità tenderà quindi a peggiorare, peraltro, le previsioni meteo a medio e lungo termine prospettano la possibilità di avere una fortissima ondata di calore. Tutto ciò non è sicuramente a favore di una riduzione dell’entità della siccità, che in questo caso peggiorerà.

In diversi approfondimenti abbiamo cercato di analizzare quali potrebbero essere del lungo termine le prospettive di precipitazioni. Abbiamo visto che in agosto si potrebbe aprire uno spiraglio, con un ritorno delle piogge in Italia secondo la media indicata dalla statistica. Piogge che però vista la situazione di gravissimo deficit pluviometrico, non placherebbero la siccità che affligge l’Italia.

Nel frattempo, il Mar Mediterraneo, e i mari che circondano l’Italia, continueranno a riscaldarsi, e ne vedremo probabilmente le conseguenze tra fine agosto e settembre. A convalidare questa tesi c’è il Centro Meteo Europeo, che indica una ripresa consistente delle aree temporalesche marittime sul Mar Mediterraneo centro occidentale, con un’influenza anche sulle coste e immediato entroterra italiano.

La pioggia tornerebbe anche sul Nord Italia, gravemente interessata da condizioni meteo sfavorevoli quindi siccità.