L’atmosfera ha riacquistato un po’ di dinamicità in queste ultime 24 ore grazie a venti più freschi nord atlantici che hanno subito approfittato di un’evidente distrazione da parte del promontorio anticiclonico che da giorni e giorni avvolge l’area mediterranea.

Gli effetti si sono già ben distinti e non solo per uno chiaro stop del caldo ma anche a causa del contrasto tra le novelle correnti d’aria più fresca a contatto con un tappeto bollente presente sul nostro Paese. Tutto ciò infatti ha dato origine allo sviluppo di fortissimi temporali che hanno creato non pochi problemi e disagi su molte regioni del Nord Italia.

Poco da raccontare invece in merito alle regioni del Mezzogiorno e gran parte del Centro dove l’anticiclone africano, oltre a mantenere un contesto climatico assai bollente, non ha ancora concesso nulla in termini d’instabilità, fatta eccezione per la dorsale appenninica e alcuni tratti del distretto adriatico.

Evoluzione:

Dando uno sguardo in avanti, ecco che la situazione generale non cambierà di molto nelle prossime 48 ore.

Giovedì 28 Luglio avremo comunque una minor influenza dei temporali sui settori pianeggianti del Nord ed una totale assenza su quelli del Centro. Nelle ore più calde tuttavia, i rilievi saranno sempre un possibile punto d’incontro per qualche nota stonata.

Sul fronte termico prevediamo condizioni di caldo moderato al Nord mentre sarà più deciso altrove specie al Sud.

Venerdì temporali e grandine

Attenzione invece in quel di Venerdì 29 quando un nuovo impulso d’aria frizzante tornerà ad elevare il rischio di temporali e nuove grandinate sulle regioni settentrionali dapprima sui rilievi e successivamente anche lungo molti tratti della Val Padana.

Nelle ore pomeridiane non si potrà escludere del tutto qualche nota instabile anche sulla dorsale appenninica del Centro, mentre sole e tanto caldo continueranno a dominare il quadro meteorologico generale al Sud e sulle due isole Maggiori.

Arriviamo così al weekend, quando un offeso anticiclone africano troverà il coraggio di rialzare la testa riportando ordine e una calda stabilità anche sulla parte più settentrionale del nostro stivale anche se, una sua più evidente reazione, si apprezzerà soprattutto nel corso della prossima settimana.

Tornerà dunque tanto caldo per tutti? Seguite i prossimi aggiornamenti per scoprirlo.