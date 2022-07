La tendenza meteo per varie aree del settore adriatico prospetta nelle prossime ore un sensibile rinforzo del vento dovuto all’intrusione di aria fresca, oltre che per i contrasti termici. Giungerà il vento forte di Bora in Romagna, per poi soffiare su tutto l’Adriatico, dove spazzerà l’eccessiva e persistente calura delle ultime settimane.

Sarà quindi un cambiamento meteo rilevante, con un crollo della temperatura in tutto il settore dell’Adriatico, dove si prospetta un temporaneo ritorno a valori prossimi alla media, se non anche inferiori.

Con il passaggio del vento di Bora si potrebbero sviluppare aree temporalesche anche molto intense, con fenomeni di forte intensità. Non saranno da escludere grandinate anche in aree costiere. Grandine è in atto in varie località italiane.

Evidenziamo che in coincidenza di eventi meteo analoghi estivi, in passato si sono avute rilevanti grandinate con chicchi di medie e grosse dimensioni distribuiti a macchia di leopardo dalla Romagna alla Puglia.

Il forte vento innalzerà il moto ondoso con il rischio di temporanee mareggiate.

La burrasca che si sta organizzando in queste ore sarà di breve durata, si manifesterà oggi in serata e parte della notte nella Riviera Romagnola, in nottata sulle coste adriatiche centrali. Domani soffierà violenta nei settori adriatici e ionici del Sud Italia. Ingenti raffiche di vento si potrebbero verificare nelle zone più esposte e nei rilevi.

Vento di grecale in rinforzo nel Lazio e nel Mar Tirreno orientale, poi in Sicilia da nord e nord est.

In mare aperto possibile vento di burrasca tra Adriatico e Ionio.

Il vento rinforzerà anche nelle vallate alpine e nei crinali, quindi anche sul Mare di Sardegna sotto forma di Maestrale.

Il tutto avverrà per un cambiamento meteo dovuto al passaggio di un fronte freddo sospinto dal Vortice Scandinavo in rotta verso i Balcani.