Le stazioni meteo dei vari Enti che vedrete nell’elenco qui sotto, sono ubicate al di fuori dei centri urbani, e assai meno influenzate dall’isola di calore urbano delle località che rappresentano.

In media, con cielo sereno, nei centri urbani ci sono 2°C in più rispetto alle varie stazioni meteo extraurbane durante il giorno, ma la notte le differenze aumentano anche a 6°C. Le differenze si attutiscono con vento teso e cielo coperto. Ma in questo periodo le aree urbane sono delle fornaci, e varie città hanno temperature all’alba di 30°C.

Fa caldo come nei tropici aridi, perché nelle località tropicali dove piove spesso, la temperatura massima è inferiore.

I 40°C ieri sono stati raggiunti in varie località, ma nell’elenco che segue lo vedrete solo in una, in Sardegna.

Si sente parlare di refrigerio, ma sarà blando; sarà maggiore dove si manifesteranno temporali, e questi li vedranno sparsi nel Nord Italia, ma finito l’evento meteo la temperatura aumenterà di nuovo.

Però, per le regioni settentrionali, il picco estremo visto nel finire della settimana si è poi ridotto, anche se di poco, ed il caldo da torrido e divenuto afoso peggiorando la sensazione termica.

Insomma, del caldo non ci liberemo presto, però calerà di intensità come temperatura, lasciandoci, ahimè con un alto tasso di umidità, e quindi con una percezione di afa.

Temperature massime del 24 luglio 2022

Decimomannu 40

Foggia Amendola 38.8

Lecce 37.6

Cagliari 37.5

Matera 37.5

Ferrara 37.4

Ronchi Dei Legionari 37.1

Bologna 37

Firenze 36.9

Bolzano 36.6

Firenze Peretola 36.5

Treviso Istrana 36.4

Arezzo 36.3

Olbia 36.3

Viterbo 36.1

Capo Bellavista 36

Frontone 36

Grosseto 36

Treviso 35.9

Gioia Del Colle 35.8

Marina Di Ginosa 35.6

Catania Sigonella 35.4

Chieti San Giovanni Teatino 35.2

Siracusa 35.2

Torino Caselle 35.2

Milano Malpensa 35.1

Udine Rivolto 35

Milano Linate 34.9

Campobasso 34.8

Santa Maria Di Leuca 34.8

Ustica 34.8

Pescara 34.7

Piacenza 34.6

Bergamo 34.5

Brescia Ghedi 34.3

Caserta 34.2

Reggio Calabria 34.2

Alghero 34.1

Bari Palese 34.1

Roma Ciampino 34.1

Ravenna Punta Marina 34

Venezia 34

Messina 33.8

Termoli 33.8

Napoli 33.7

Capo Carbonara 33.6

Enna 33.6

Vigna Di Valle 33.4

Cervia 33.1

Isola d’Elba Monte Calamita 33

Vieste 33

Catania Fontanarossa 32.9

Cozzo Spadaro 32.8

Monte Argentario 32.8

Lampedusa 32.7

Grazzanise 32.6

Pisa 32.5

Ancona Falconara 32.4

Monte Sant’Angelo 32.3

Capo Mele 32

Roma Fiumicino 31.9

Bari 31.7

Palermo Punta Raisi 31.6

Ponza 31.4

Rimini 31.4

Civitavecchia 31.3

Capo Palinuro 31.2

Brindisi 31.1

Lamezia Terme 31.1

Trapani 31

Capo Caccia 30.6

Torino Bric Croce 30

Capri 29.6

Pratica Di Mare 29.4

Gela 29

Genova 28.9

Capo Bonifati 28.6

Tempio Pausania 27.4

Serralta Di San Vito 26.3

Monte Terminillo 25.2

Monte Scuro 25

San Valentino Alla Muta 25

Monte Settepani 22.6

Monte Paganella 21.2

Monte Cimone 20.2