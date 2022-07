L’ennesima rimonta dell’anticiclone africano scatenerà l’ennesima ondata di calore, con giornate dal meteo stabile e temperature elevate con alti tassi d’umidità. Già nel weekend l’anticiclone si espanderà con forza sull’Italia, tanto da favorire condizioni di stabilità e l’assenza di temporali persino sulle Alpi.

Come se non bastasse, il dominio dell’anticiclone africano persisterà forte anche per l’inizio della prossima settimana, quando ci attendono giornate davvero infuocate. Il caldo si intensificherà ulteriormente e accomunerà un po’ tutta Italia.

Qualche temporale si limiterà a colpire l’Arco Alpino e potrà localmente sconfinare verso le aree pedemontane. Vista l’energia in gioco dovuto all’accumulo di calore, ci sarà la possibilità elevata di fenomeni di forte intensità con grandine e colpi di vento.

La fase apicale della canicola si avrà entro martedì su tutta Italia, con valori che toccheranno punte di 38 gradi e oltre sulla Val Padana a sud del Po, regioni interne tirreniche. Picchi di oltre 40 gradi si potranno raggiungere più facilmente sulle pianure interne delle due Isole Maggiori.

Temperature massime fino al 5 luglio 2022

Catenanuova 43.4°C

Siliqua, Vallermosa 42.7°C

Serramanna 42.5°C

Samassi 42.3°C

Ballao 42.2°C

Musei, Ottana, Palagonia, Serrenti, Villasor 41.9°C

Furtei, Nuraminis 41.6°C

Barrali, Decimoputzu, Raddusa, Segariu 41.5°C

Ortacesus, Pimentel, Scordia 41.4°C

Las Plassas, Ramacca, Samatzai, San Gavino Monreale, Senorbì 41.3°C

Attigliano, Barumini, Guamaggiore 41.2°C

Pauli Arbarei, Villamar, Villaspeciosa 41.1°C

Domusnovas, Sanluri, Selegas, Suelli 41°C

Donorì, Francofonte, Noragugume, San Nicolò Gerrei, Tuili 40.9°C

Baradili, Gonnosfanadiga, Guasila, Turri, Ussaramanna 40.8°C

Monastir, San Sperate 40.7°C

Baressa, Baschi, Dualchi 40.6°C

Temperature massime fino al 5 luglio 2022, le città capoluogo più calde

Sanluri, Terni, Villacidro 41°C

Benevento 40°C

Cosenza, Nuoro, Firenze, Foggia, Caltanissetta, Iglesias, Roma 39°C

Prato, Viterbo, Rieti, Mantova, Pistoia, Pavia, Ragusa, Alessandria, Arezzo, Frosinone, Modena, Bologna, Caserta, Ferrara, Trieste, Avellino, Grosseto 38°C

Asti, Reggio nell’Emilia, Siena, Taranto, Piacenza, Verona, Treviso, Carbonia, Milano, Cremona, Parma, Vercelli, Gorizia, Latina, Padova, L’Aquila, Agrigento, Lodi, Pordenone, Rovigo, Vicenza 37°C

Catanzaro, Novara, Tempio Pausania, Enna, Forlì, Lucca, Perugia, Isernia, Monza, Torino, Brescia, Oristano, Matera, Reggio di Calabria, Sassari, Como, Verbania 36°C

Ascoli Piceno, Olbia, Udine, Campobasso, Cesena, Lecce, Lecco, Napoli, Salerno, Messina, Tortolì, Bergamo 35°C

Nonostante valori così elevati, probabilmente non si toccheranno dei veri e propri record, come quelli che abbiamo avuto di recente a fine giugno in molte città, fra le quali anche Firenze e Roma. Le ondate di caldo intense sono infatti più caratteristiche del mese di Luglio.

Il caldo dovrebbe poi iniziare a cedere da mercoledì sul Nord Italia, sotto arrembanti temporali che probabilmente si estenderanno anche alla Val Padana, iniziando a portare il refrigerio. Il caldo toccherà invece i livelli massimi al Centro-Sud.

Nella seconda parte di settimana le correnti fresche dovrebbero dilagare sull’intera Penisola, scalzando la canicola e rendendo l’aria finalmente più respirabile almeno per alcuni giorni. Sarà questo il primo vero break di un’estate finora nel segno totale del caldo persistente.