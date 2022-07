Analogamente a giugno, anche quest’avvio di luglio vede uno scenario meteo estivo di grande canicola. L’anticiclone subtropicale sta arroventando il clima su tutta Italia, ma già ad inizio settimana inizierà ad accusare un indebolimento con l’arrivo di primi temporali localmente forti su parte del Nord.

Saranno questi i primi cenni di un peggioramento che entrerà maggiormente nel vivo verso metà settimana. Stavolta l’aria fresca, ma anche i temporali, dovrebbero coinvolgere gran parte d’Italia, anche se è tutta da valutare l’entità del refrigerio e del peggioramento associato.

L’Italia subirà gli effetti di un drastico cambio di circolazione, riconducibile all’avanzata dell’alta pressione delle Azzorre dall’Atlantico verso le Isole Britanniche. Lungo il fianco destro dell’anticiclone scivolerà un flusso d’aria fresca dapprima sull’Europa Centrale e poi verso il Mediterraneo, l’Italia e i Balcani.

Inevitabilmente l’anticiclone africano verrà progressivamente eroso dall’azione delle correnti fresche nordiche, che irromperanno sull’Italia non senza conseguenze. Un fronte temporalesco farà da apripista al flusso settentrionale e dilagherà lungo lo Stivale, senza limitarsi ad interessare solo il Settentrione.

In questo frangente, nel corso di metà settimana, i temporali potranno risultare di forte intensità, visti i contrasti termici esplosivi che verranno a crearsi tra l’aria in arrivo, decisamente più fresca, rispetto a quella calda preesistente.

Irruzione fresca incisiva

Dobbiamo quindi mettere in preventivo qualche nubifragio e grandine, anche se si tratta di fenomeni al momento non localizzabili con precisione. Di certo possiamo dire che le temperature caleranno diffusamente in modo vertiginoso, con la bolla sahariana costretta a retrocedere verso sud.

L’afflusso d’aria fresca si rivelerà non solo incisivo, ma anche in qualche modo duraturo. Ci sarà quindi modo per tutta Italia di assaporare il refrigerio, che poi si tratterà di un sostanziale ritorno verso la norma climatica del periodo.

La grande anomalia è stato il caldo quasi ininterrotto delle ultime settimane, che ci portiamo avanti addirittura da metà Maggio. Ora per un po’ i bollori africani concederanno una tregua, ma ci aspettiamo che possano tornare protagonisti già verso metà mese o poco dopo.