L’Italia è interessata in pieno dall’Anticiclone Africano, e la temperatura sta toccando valori sensibilmente sopra la media. Su gran parte del nostro Paese si misurano temperature notturne tropicali, ovvero superiori ai 20°C, mentre di giorni i valori superano i 35°C in numerose località. In talune hanno già raggiunto la soglia di 40°C.

E oggi sarà ancor peggio di ieri, con la temperatura massime in aumento. Insomma, oggi l’ondata di calore entrerà nel vivo con valori sensibilmente sopra la media di questo periodo dell’anno, e i 40°C si raggiungeranno anche in alcune città. Una particolare nota sull’ondata di caldo la indichiamo sull’elevato tasso di umidità che genera una sensazione termica di valori di temperatura superiori a quelli indicati dai termometri.

Quando il caldo è afoso è per un mix di alta temperatura ed elevato tasso di umidità, mentre è caldo torrido quando l’umidità è bassa.

La temperatura scenderà probabilmente da mercoledì attraverso una prova di forza tra l’Anticiclone Africano e le correnti settentrionali sospinte da un nuovo Vortice Ciclonico in Scandinavia, che potrebbe arrecare appena dopo una sfuriata di temporali sull’Italia.

Sul refrigerio ne discuteremo in un altro articolo, in quanto, parrebbe che una parte d’Italia ne gioverà appena rispetto ad altre aree del nostro Paese.

Italia: temperature massime del 2 luglio 2022

Decimomannu 38

Firenze 37.8

Catania Sigonella 37.6

Firenze Peretola 37.6

Marina Di Ginosa 37.2

Matera 37.2

Siracusa 36.9

Catania Fontanarossa 36.8

Ferrara 36.8

Viterbo 36.7

Enna 36.6

Lecce 36.4

Grosseto 36.2

Foggia Amendola 36.1

Reggio Calabria 36.1

Arezzo 35.9

Vigna Di Valle 35.9

Alghero 35.8

Napoli 35.5

Roma Ciampino 35.5

Ronchi Dei Legionari 35.5

Verona Villafranca 35.3

Bolzano 35

Gioia Del Colle 35

Grazzanise 35

Treviso Istrana 35

Bologna 34.9

Treviso 34.7

Milano Malpensa 34.6

Milano Linate 34.1

Messina 34

Udine Rivolto 33.6

Cozzo Spadaro 33

Ravenna Punta Marina 32.8

Roma Fiumicino 32.8

Ustica 32.6

Bergamo 32.5

Piacenza 32.4

Venezia 32.4

Olbia 32.3

Bari Palese 32.2

Vieste 32.2

Capo Carbonara 32

Pratica Di Mare 32

Campobasso 31.8

Brindisi 31.6

Santa Maria Di Leuca 31.6

Cagliari 31.5

Lamezia Terme 31.5

Venezia Lido 31.3

Capo Bellavista 31.2

Capo Bonifati 31.2

Capo Caccia 31.2

Pescara 31.2

Torino Caselle 31.2

Cervia 31

Chieti San Giovanni Teatino 31

Frontone 31

Pisa 31

Monte Argentario 30.6

Civitavecchia 30.4

Isola d’Elba Monte Calamita 30.4

Termoli 30.4

Trapani 30.4

Capo Palinuro 30.2

Gela 30.2

Lampedusa 30.2

Palermo Punta Raisi 29

Torino Bric Croce 29

Ancona Falconara 28.9

Bari 28.9

Rimini 28.9

Capri 28.6

Passo Dei Giovi 28.4

Capo Mele 27.8

Monte Sant’Angelo 27.6

Monte Scuro 27.6

Serralta Di San Vito 27.6

Monte Terminillo 23.9

Monte Settepani 22.7

San Valentino Alla Muta 21.6

Brescia Ghedi 20.6

Passo Rolle 19

Monte Paganella 18.2

Monte Cimone 17.5