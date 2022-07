L’ondata di calore che interessa l’Italia sta raggiungendo l’apice. È andata scemando di intensità nel Nord Ovest dove è in transito una modesta instabilità atmosferica con temporali sparsi nelle aree alpine e prealpine, ma con influenza anche in pianura, dove però persiste il caldo.

Il caldo aumenta in Sardegna e nel Nord Est dove la temperatura è al momento altissima, non molto distante in varie località, dai record storici. Caldo stabile nell’Italia centrale ed in aumento in Sicilia e Sud Italia. Roma e Firenze città rischiano un pomeriggio da 40°C.

Il refrigerio ci sarà ma non si manifesterà in ugual misura in tutta Italia, anzi, parte del nostro Paese lo percepirà appena, in quanto il Vortice Ciclonico che determinerà il guasto meteo si porterà sui Balcani, più ad est delle precedenti proiezioni.

L’evento di refrigerio sarà anche di breve durata, e già per la settimana prossima si annunciano nuove bolle d’aria rovente dall’Africa verso l’Italia che potrebbe annunciare un’ondata di calore ancor maggiore di quella in atto.

TEMPERATURE DI OGGI POMERIGGIO

Alghero, Decimomannu, Guidonia 39°C

Foggia, Grosseto, Perugia, Roma-Urbe, Viterbo 38°C

Amendola, Firenze-Peretola, Frosinone, Grottaglie, Rieti, Roma-Ciampino, Ronchi Dei Legionari, Trieste 37°C

Catania-Sigonella, Ferrara, Latina, Reggio Calabria 36°C

Bologna-Borgo Panigale, Comiso As Usaf, Forli, Frontone, Lecce, Marina Di Ginosa, Monte Argentario, Olbia-Costa Smeralda, Treviso-Istrana, Treviso-S Angelo, Udine-Rivolto, Venezia-Tessera, Verona-Villafranca 35°C

Aviano, Capo Bellavista, Crotone, Gioia Del Colle, Isola d’Elba-Monte Calamita, Milano-Linate, Parma, Pescara 34°C

Bergamo-Orio Al Serio, Cagliari-Elmas, Catania-Fontanarossa, Cervia, Grazzanise, Milano-Malpensa, Novara-Cameri, Piacenza, Pisa-S Giusto, Punta Marina, Roma Fiumicino, S Maria Di Leuca 33°C

Bari-Palese Macchie, Brescia-Montichiari, Lampedusa, Messina, Napoli-Capodichino 32°C

Brescia-Ghedi, Brindisi, Capo Carbonara, Cuneo-Levaldigi, Falconara, Pontecagnano, Sarzana-Luni, Torino 31°C

Albenga, Aosta, Capri, Gela, Lamezia Terme, Passo Dei Giovi, Pratica Di Mare, Rimini, Torino-Caselle, Trapani-Birgi 30°C

Capo Mele, Mondovi, Palermo-Punta Raisi, Pantelleria 29°C

Genova-Sestri, Tarvisio, Torino-Bric Della Croce, Trevico 28°C

Bolzano 26°C

Monte Scuro 25°C

Dobbiaco 23°C

Monte Terminillo 22°C

Monte Cimone 21°C

Passo Rolle 18°C

Resia Pass 17°C

Paganella 16°C

Pian Rosa 0°C