La canicola africana sarà assoluta protagonista dello scenario meteo per buona parte della prossima settimana. Il caldo, in particolare, raggiungerà il picco attorno al 20-22 luglio. In questi giorni si potrebbero toccare le temperature più elevate di tutta questa lunga ondata di calore.

Parliamo di valori che potrebbero occasionalmente superare i 40 gradi in alcune località della Penisola, persino in Val Padana. Il caldo potrebbe quindi eventualmente rompere anche qualche record, come ormai siamo abituati in quest’Estate 2022.

L’ondata di calore eccezionale, dopo essere risalita verso Francia ed Inghilterra, traslerà verso levante fino a colpire in pieno parte del Centro Europa e risalire alle latitudini scandinave. L’aria calda in questa fase stringerà in una morsa anche l’Italia.

Nel frattempo lo scenario muterà drasticamente sull’Ovest Europa, per l’inserimento di un vortice nord-atlantico che porterà refrigerio e violenti temporali tra Isole Britanniche e Francia. Sul finire della settimana una nuova saccatura atlantica potrebbe smantellare l’anticiclone africano persino sul Mediterraneo.

Improvviso cambiamento fine Luglio, ipotesi da confermare

Questa è l’ipotesi suffragata dalle ultime proiezioni del Centro Meteo Americano (United States Weather Service), con la saccatura che punterebbe in modo più incisivo sull’Italia, spazzando via la canicola africana negli ultimi giorni della prossima settimana.

Il fronte temporalesco, apripista all’aria più fresca dal Nord Europa, potrebbe impattare verso il Nord Italia a cavallo fra venerdì e sabato, per poi scivolare nel weekend verso le regioni centrali e meridionali adriatiche. Se ci fosse un’irruzione così decisa, naturalmente i temporali assumerebbero carattere violento.

Il calo delle temperature sarebbe notevole, in quanto l’elaborazione del modello americano mostra un break davvero risoluto. Le temperature calerebbero anche di 10-15 gradi, portandosi nella media o localmente al di sotto delle medie, considerando che fine luglio è il periodo statisticamente più caldo.

Questa previsione al momento ha un indice d’attendibilità ancora molto basso. Il prestigioso Centro Meteo Europeo non concorda su tale evoluzione e anzi vedrebbe la prosecuzione del grande caldo. L’ipotesi al momento più probabile è quella di un eventuale cambiamento più soft, limitato al Nord Italia.