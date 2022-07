L’Estate 2022 si appresta a dare il massimo, con l’anticiclone africano che farà da padrone incontrastato della scena meteo. Il grande caldo si è affermato da giorni sull’Europa Occidentale, risalendo verso Francia ed Inghilterra dove la colonnina di mercurio segna valori eccezionali, spesso record.

Questa bolla rovente traslerà verso levante, spostandosi sul Centro Europa, facendo da calamita per la successiva rimonta di una seconda fiammata sahariana. Questa vampata di calore viaggerà a latitudini più basse e investirà direttamente l’Italia.

Nel corso di metà settimana la massa d’aria più rovente inizierà a premere sull’Italia, per poi raggiungere i massimi effetti per il weekend La calura abbraccerà progressivamente tutta la Penisola e potrebbe rivelarsi eccezionale sia per entità che per durata.

Le isoterme a circa 1500 metri di quota si innalzeranno sino a valori di 24-26 gradi su gran parte del territorio italiano. Al suolo ciò significa che registreremo temperature fino a 38-40 gradi in pianura, ma con picchi anche ben superiori. Il Nord potrebbe essere colpito in pieno da questo caldo eccezionale.

Super caldo estremo per tanti giorni

Laddove le temperature si manterranno più basse, specie sulle coste, bisognerà fare i conti con l’umidità alle stelle che porterà estremo disagio. Ci attendiamo pertanto un’ondata di calore davvero straordinaria, che potrebbe ricordarsi a lungo negli anni e mantenere l’Estate 2022 molto vicina ai livelli dell’Estate 2003.

Nessuna zona avrà scampo e probabilmente solo le aree dell’estremo Sud registreranno valori non estremi per quelle zone. Il solleone sarà implacabile, a parte una certa instabilità attesa sulle zone alpine e prealpine dove si formeranno facilmente dei temporali di calore in locale sconfinamento alle pianure adiacenti.

Questo caldo così intenso parrebbe intenzionato a persistere anche per l’inizio della prossima settimana, con caldo intenso e ancora su livelli estremi da record soprattutto al Centro-Nord. Questo significa che la soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere e localmente superare per più giorni di seguito.

Un cambio di scenario si profilerebbe non prima di fine mese, ma le proiezioni dei centri meteo stanno procrastinando costantemente in avanti quest’ipotesi. Tra l’altro solo il Nord Italia potrebbe risentire dell’intrusione d’aria più fresca e temporali, a fronte dell’anticiclone africano persistente al Centro-Sud.