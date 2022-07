Nell’attesa del cambiamento meteo sempre più prossimo, la canicola ha raggiunto il picco sull’Italia, in particolare al Centro-Sud. Come previsto, le temperature hanno fatto registrare ulteriori locali aumenti fino a superare i 40 gradi in alcune località del Sud e sulla Sardegna meridionale.

Non sono mancati anche negli ultimi giorni dei record locali sul fronte caldo. Solo ieri, domenica 4 luglio, l’ultimo della lista su Grosseto che ha raggiunto i 40 gradi tondi, superando il precedente record mensile, risalente al 2004, pari a +38,8°C.

La calura eccezionale ha però ormai le ore contate: l’anticiclone africano, assoluto protagonista della scena sul Mediterraneo, sarà costretto a cedere il passo all’intrusione di un impulso instabile sospinto da correnti più fresche d’origine atlantica.

Prima del deciso calo termico, la giornata di mercoledì vedrà ancora il predominio del grande caldo sulle regioni centrali e soprattutto al Sud. Ulteriori picchi superiori ai 40 gradi sono attesi su aree interne tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Temperature massime per il giorno 6 luglio 2022 in Sicilia, i valori più alti:

Catenanuova 41.6°C

Bompensiere 40.5°C

Palagonia 40.4°C

Riesi 40.2°C

Barrafranca 40.1°C

Raddusa, Sommatino 40°C

L’assedio del caldo è destinato a finire in modo brusco fin da giovedì, momento in cui farà ingresso il fronte e l’aria fresca. I contrasti termici favoriranno infatti temporali, che faranno rotta verso il Centro-Sud e potranno risultare anche di forte intensità, con rischio di grandine e nubifragi.

Le temperature crolleranno giovedì un po’ ovunque, a parte refoli di caldo residuo all’estremo Sud. Venerdì il refrigerio si estenderà all’intera Penisola. Il calo termico sarà notevole, con la colonnina di mercurio che calerà anche di 8-10 gradi su buona parte della Penisola.

Lungo le zone interne del Centro-Sud, specie dei versanti adriatici, il calo termico rispetto ai valori odierni sarà localmente anche di 12-15 gradi. La ventilazione vivace dai quadranti settentrionali ed il calo dei tassi d’umidità darà ulteriore sollievo, regalando un clima più godibile.

Nel complesso, le temperature si riallineeranno a quelle tipiche del periodo e solo in alcune zone del Sud i valori potranno temporaneamente portarsi poco sotto media. Nel weekend ci sarà un graduale rialzo termico a partire dal Nord, ma in un contesto di caldo estivo ancora sopportabile e gradevole.