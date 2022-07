Un’ondata di violenti temporali sta scalfendo l’anticiclone africano, dopo settimane di indiscusso dominio sulla scena meteo mediterranea e di parte dell’Europa. Le temperature si stanno riportando su valori più consoni alla stagione, ma si tratta di un refrigerio solo parziale.

Sono gli effetti dell’inserimento di infiltrazioni d’aria fresca, che contribuiscono a ridimensionare il caldo anomalo soprattutto al Nord. Qui ci saranno altri veloci impulsi instabili, con nuovi passaggi temporaleschi ancora associati a fenomeni potenzialmente violenti.

Gli ultimi giorni di Luglio trascorreranno quindi in uno scenario di calura tipicamente estiva, non estrema come quella delle ultime settimane. La minore forza del campo di alta pressione sarà compatibile con meteo ancora turbolento e qualche temporale di calore anche al Centro-Sud, a ridosso dell’Appennino.

Nonostante questo allentamento del grande caldo, l’Estate 2022 resta al momento in linea con quella 2003. Il mese di Luglio che si avvia alla conclusione è infatti stato più caldo del suo omologo del 2003. In quell’Estate di quasi vent’anni fa furono eccezionalmente caldi soprattutto i mesi di Giugno ed Agosto.

Proiezioni del caldo di Agosto 2022

C’è grande curiosità su quello che ci riserverà Agosto, non solo per capire se il confronto con l’Estate 2003 starà ancora in piedi oppure no. Va considerato che Agosto è il mese dei grandi esodi, scelto per le ferie dalla maggior parte degli italiani.

Ebbene, l’inizio del nuovo mese non vedrà drastiche variazioni con l’Italia ancora alle prese con caldo senza eccessi ed instabilità locale sui rilievi. Dopo i primi di Agosto l’anticiclone subtropicale potrebbe riprendere vigore e spingere da ovest, riportando caldo più intenso a partire dal Nord e dai settori tirrenici.

Questa nuova ondata di calore potrebbe protrarsi, tra alti e bassi, sin verso il periodo di Ferragosto, con uno scenario di persistente anticiclone e siccità. Il caldo potrebbe risultare importante, ma forse non così opprimente come nelle fasi acute vissute nelle ultime settimane.

Non possiamo saltare a conclusioni troppo affrettate, ma al momento sembra che agosto risulterà nel segno del caldo, come il resto dell’Estate. Tuttavia, le indicazioni attuali ci suggeriscono che non dovrebbe trattarsi di un Agosto di caldo record al pari del 2003.