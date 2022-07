Il caldo storico che flagella l’Europa e arriva verso l’Italia non finirà presto, con meteo che sarà ancora a lungo dominato dall’anticiclone africano. Il peggio deve persino arrivare, almeno per la nostra Penisola dove i giorni più caldi dell’anno li avremo ora nella terza decade di luglio.

Nel frattempo il caldo eccezionale accomuna l’Ovest Europa. Parigi e Londra hanno raggiunto nella stessa giornata (il 19 luglio) una temperatura superiore ai 40 gradi. Roba davvero da non credere, con la capitale britannica che ha raggiunto per la prima volta un valore che si riteneva quasi impossibile da poter toccare.

Purtroppo non c’è via d’uscita meteo. Probabilmente, lo si è scritto recentemente, andrà rivisto il concetto di normalità meteo climatica. E’ cambiato tutto, nell’era del riscaldamento globale le temperature salgono in un batter d’occhio.

Caldo persistente energia per fenomeni meteo estremi

In epoca di riscaldamento globale dobbiamo anche prestare molta attenzione agli estremi di tipo opposto. Questa è l’altra faccia del riscaldamento climatico, che comporta fenomeni più violenti. Questa situazione di caldo eccessivo persistente non fa altro che favorire l’accumulo d’energia potenzialmente pericolosa.

Quest’anno un’estate così rovente non sorprende più di tanto, lo avevano predetto le tendenze dei modelli stagionali. Pochi si sarebbero però aspettati un quadro così rovente e con tale persistenza. Al momento le analogie con l’Estate 2003 stanno aumentando, a livello europeo il caldo è più estremo quest’anno.

Come era avvenuto quasi vent’anni fa, il grande caldo è piombato improvvisamente con molto anticipo, senza quasi più lasciarci. Avevamo annunciato che quella situazione poteva protrarsi. Era una paura, più che una previsione, nonostante i tanti segnali inequivocabili. Dispiace dirlo ma ci abbiamo preso.

Quindi occhio al caldo persistente, perché prima o poi potrebbe stopparsi in modo fragoroso. Vogliamo scommettere un euro su crisi temporalesche estive violente? Magari non certo entro fine luglio, ma prima o poi arriveranno nel mese d’Agosto, chissà.

Quindi, volendo prevedere qualcosa per il resto dell’Estate, siamo certi che qualche crisi temporalesca potrebbe fare irruzione. E sfuriate di temporali potrebbero giungere prima di quanto si pensi. Il tutto all’insegna degli estremi meteo climatici.