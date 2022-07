Il tema temporali è quanto mai attuale nel meteo che si accinge a cambiare dopo la lunga canicola. D’estate i temporali sono spesso protagonisti sia per quanto riguarda le nostre regioni, sia per quanto riguarda l’Europa. Il calore è alla base dell’esplosione dei temporali.

Di certo quando il caldo diventa asfissiante, in tanti aspettano qualche tuono e il successivo acquazzone. Ha il potere di portare refrigerio, di spazzare via la calura anche se magari solo per poco. Non sempre avviene, specie se piove a malapena, in quanto l’aumento dell’umidità porta caldo ancora più insopportabile.

Da un lato il temporale affascina, c’è poco da fare. Come tutte le manifestazioni meteo estreme cattura attenzione e curiosità anche in chi non ama la materia. A volte incute paura, soprattutto quando assume particolari caratteristiche.

Basti pensare ad un cielo nero particolarmente cupo, oppure quando le nubi assumono forme particolari come archi e quant’altro. Per non parlare di quanto il cielo assume la colorazione verdastra. Pochi lo sanno, ma le nuvole di quel colore preannunciano la grandine, che può essere anch’essa distruttiva in Estate.

Il rischio di fenomeni violenti in quest’Estate rovente

Come detto, il temporale può suscitare paura, emozione, curiosità. Sono questi i sentimenti in grado di scaturire dai temporali. A volte però si trascura l’elemento violenza. Sì, perché in questo periodo i temporali possono essere davvero violenti, davvero cattivi, davvero devastanti.

In quest’estate così rovente non sono certo mancati fenomeni di meteo estremo, accentuati dalle anomalie termiche eccezionali. Parliamo di fenomeni incredibili, fenomeni in grado di creare disagi e spesso danni, come improvvise trombe d’aria o tornado che dir si voglia, colpi di vento tempestoso.

Queste situazioni possono capitare più facilmente durante l’Estate. Se pensiamo al caldo che sta facendo dobbiamo pensare anche ai potenziali contrasti termici che si potrebbero generare con l’imminente incursione instabile. Contrasti che potrebbero scatenare temporali devastanti.

L’aria fresca atlantica sta andando a cozzare con la cupola rovente africana e quindi può succedere che in qualche zona il maltempo picchi duro. Dobbiamo sempre pensare al temporale come un fenomeno sì affascinate ma anche estremamente pericoloso. Non a caso, vengono emesse anche le allerte meteo.