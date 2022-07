A qualcuno piace il caldo africano, ma ci sono anche tanti che lo odiano e sono davvero tanti in un’estate segnata da condizioni meteo anomale per l’eccessiva ed insistente calura. C’è poi chi ama gli estremi e la canicola di quest’Estate 2022 è per certi versi un anomalia meteo davvero esagerata.

D’altronde quando è troppo è troppo ed il caldo che stiamo patendo quest’anno è confrontabile solo con la mostruosa Estate del 2003. Addirittura qua e là stiamo superando il livello di quell’estate tremenda, ma manca ancora da trascorrere il mese di Agosto che fu il più rovente ed anomalo nel caso dell’Estate 2003.

Luglio si avvia alla conclusione con molte possibilità di ottenere il prestigioso primato di luglio più caldo di sempre, da quando ci sono le misurazioni. Bisogna tornare indietro al Luglio 2015 per un caldo simile, ma in quel caso non eravamo alle prese con un’estate così rovente come quest’anno.

Purtroppo, dobbiamo dirlo, negli ultimi decenni (da quel terribile 2003) la presenza anticiclonica africana è diventata familiare. E’ di casa, viene puntualmente a trovarci e spesso è capace di intrattenersi per settimane. Anzi, ormai è il protagonista assolutamente indiscusso.

Anticiclone africano non mancherà

Difficilmente anche il prossimo Agosto mancherà a questo appuntamento. Probabilmente l’inizio del mese sarà caratterizzato da clima più respirabile, ma poi l’anticiclone africano tornerà inesorabilmente all’assalto, visto quello che è stato finora l’andamento dell’estate che difficilmente muterà in modo radicale.

Questa tesi è suffragata dalle tendenze meteo a lunghissimo termine, ma anche dalla tendenza alla persistenza di uno stesso scenario che si ripete. Però possiamo tranquillamente affermare che quando la persistenza è tale più che gradirla e apprezzarla la si odia.

L’incubo diventerà realtà, e intendiamo il patire ancora tanto caldo del quale si farebbe decisamente a meno. Difficilmente l’Estate si finirà in anticipo, anche se una rottura stagionale potrebbe intervenire prima degli altri anni, almeno su parte d’Italia.

Agosto quindi sarà caldo, forse non estremo come luglio, ma certamente afoso. A tal riguardo un apporto molto importante deriverà dal mare che si è scaldato tantissimo e non in grado di refrigerare più di tanto il clima sulle aree costiere, ma anzi rilascerà calore e umidità. Ecco, tutto questo è l’Anticiclone africano.