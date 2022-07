Ne abbiamo già abbiamo parlato, ma in questa sede affronteremo l’evoluzione con l’ausilio delle mappe del Centro Meteo Europeo (ECMWF), con focus per il lungo fine settimana di Ferragosto. Ovviamente, queste proiezioni saranno rimodellate dai complessi calcoli matematici. In questo contesto, però ci siamo affidati principalmente al Centro Meteo Europeo.

In estrema sintesi, il modello matematici prospetta una moderata riduzione di forza dell’anticiclone africano. Per quanto concerne le temperature alla quota di 850 hPa rimarranno decisamente superiori alla media su tutta Italia. Ma dell’instabilità atmosferica si potrebbe avere per il susseguirsi di modeste saccature in quota che transiteranno nel Nord Italia.

Le correnti sull’Italia alla quota di 500 hPa sono prospettate da sud ovest con lieve curvatura anticiclonica, quindi ancora influenzate dall’anticiclone africano, e ciò è dimostrato anche dall’altezza del valore di 500 hPa. Si veda poi quell’onda ciclonica sul Golfo di Biscaglia, questa annuncia un cambiamento sulle regioni settentrionali, con vorticità in quota foriera di temporali.

Perciò, il Nord Italia potrebbe avere un calo della temperatura soprattutto per l’azione di temporali, ma con temperature a 850 hPa elevate, il tutto vuol dire che finita la pioggia, con il sereno farà molto caldo, e magari anche umido (afa) con valori termici sopra la media.

Nel periodo precedente il Ferragosto non viene vista alcuna rottura dell’Estate, e nemmeno la fine del caldo fortissimo nella Penisola e Isole Maggiori.

Insomma, la nuova ondata di calore ha tutta l’intenzione di avere una considerevole durata, e per altro, le mappe del Centro Meteo Europeo (ECMWF) a lunghissimo termine, verso fine mese, quando si andrà accentuando l’ondulazione delle correnti, mostrano condizioni ideali per cattive ondate di caldo per il Sud Italia, la Sicilia e parte della Sardegna.

Agosto, per la Penisola italiana e le due Isole Maggiori sarà tutt’altro che fresco, e non ci si illuda troppo di settembre, anche perché tutti i modelli matematici stagionali vedono forti anomalie termiche verso l’altro, e per giunta, con i mari attorno all’Italia caldissimi.

Per dirla in breve, il sino a Ferragosto sarà ben più che estivo, con anomalie e caldo, ciò non escluderebbe la possibilità anche di temporali, però. Insomma, avremo ancora meteo estremo.