Caldo, anche la Francia si prepara per la nuova ondata di calore. La Francia è anche interessata dalla siccità, che se non raggiunge la scarsezza di piogge come nel Nord Italia, mette a rischio le colture. In molte aree del Paese la situazione è definita molto grave.

Il sud-ovest della Francia sarà in prima linea da lunedì per l’ondata di caldo, mentre le regioni settentrionali e orientali seguiranno a metà settimana.

Sarà caldo, molto caldo. Un potente anticiclone interesserà le Isole Britanniche e la Francia nei prossimi giorni, mentre una bassa pressione associata a un freddo si porterà al largo del Portogallo e fungerà da pompa di calore sollevando aria molto calda dai paesi del Maghreb e dalla Spagna.

Da lunedì 11 luglio l’aria molto calda proveniente dalla Spagna invaderà il sud-ovest della Francia con temperature all’ombra compresa tra 35°C e 45°C. Anche l’entroterra mediterraneo tra Linguadoca e Provenza saranno interessati da queste altissime temperature.

Tra martedì 12 e mercoledì 13 il caldo aumenterà al Sud-Ovest con localmente 40°C e 35°C potrebbero essere raggiunti fino alla Valle della Loira e nelle regioni centrali. Il caldo aumenterà nella regione di Parigi con 32-33°C. Le regioni nord-orientali vedranno il termometro raggiungere i 30°C mentre le temperature si manterranno intorno ai 25-27°C sulle coste della Manica.

Per giovedì 14 e 15 luglio si può parlare di un’ondata di caldo a ovest e al sud (35-40°C nel pomeriggio, localmente 42°C in Aquitania) e caldo da forte a molto forte al nord e nord-est con il più delle volte tra 35°C, localmente 40°C.

Per il fine settimana e l’inizio della settimana successiva, l’ondata di caldo dovrebbe raggiungere il nord del Paese. Le temperature raggiungeranno in media 38°C nel pomeriggio su tre quarti del Paese, con punte di 45°C.

L’ondata di caldo in arrivo presenta ancora incertezze in termini di durata e intensità. Ma potrebbe essere eccezionale per durata, con stime da parte dei servizi meteo francesi che la indicano intensa dal 12 al 20 luglio.

Non è da escludere che saranno battuti numerosi record di caldo.