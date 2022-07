Trieste condizioni di bel tempo, ancora caldo piuttosto consistente simil tropicale. Non è da escludere qualche temporale passeggero da oggi. Domani aumento del rischio di temporale, la temperatura inizierà a diminuire nei valori massimi. I giorni successivi saranno abbastanza buone, ma si potrebbe presentare qualche temporale passeggero. La temperatura si manterrà per alcune giornate attorno alla media tipica del periodo, per aumentare nel corso della prossima settimana.

Mercoledì 6 luglio: poco nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 35°C

Possibilità di precipitazioni 30%

Giovedì 7: nubi sparse.

Temperatura da 22°C a 30°C

Possibilità di precipitazioni 40%

Venerdì 8: sereno, ventoso.

Temperatura da 20°C a 32°C

Sabato 9: poco nuvoloso.

Temperatura da 19°C a 32°C

Domenica 10: poco nuvoloso.

Temperatura da 17°C a 30°C

Possibilità di precipitazioni 50%

Lunedì 11: poco nuvoloso.

Temperatura da 14°C a 30°C

Martedì 12: nuvoloso.

Temperatura da 15°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 50%

Mercoledì 13: nubi sparse.

Temperatura da 16°C a 31°C

Possibilità di precipitazioni 50%

Giovedì 14: nubi sparse.

Temperatura da 15°C a 34°C

Venerdì 15: molto nuvoloso.

Temperatura da 16°C a 32°C