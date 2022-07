A Torino temperature molto elevate, condizioni di afa opprimente. In zona si potrebbe verificare qualche addensamento nuvoloso, e non è da escludere anche qualche temporale in prossimità della città. Temperatura in graduale ulteriore aumento.

Mercoledì 20: sereno.

Temperatura da 24°C a 36°C

Giovedì 21: sereno.

Temperatura da 23°C a 37°C

Venerdì 22: quasi sereno.

Temperatura da 24°C a 37°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Sabato 23: poco nuvoloso.

Temperatura da 24°C a 35°C

Possibilità di precipitazioni 40%

Domenica 24: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 38°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Lunedì 25: quasi sereno.

Temperatura da 24°C a 39°C

Possibilità di precipitazioni 60%

Martedì 26: poco nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 41°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Mercoledì 27: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 39°C

Giovedì 28: nuvoloso.

Temperatura da 23°C a 38°C

Possibilità di precipitazioni 70%