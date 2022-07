A Torino in una prima fase temperature ancora non eccessivamente elevate, anzi per oggi è prevista una situazione appena sopra la media. Ma a partire da domani, mercoledì 13, la temperatura si prospetta in aumento. Nei giorni successivi, soprattutto da venerdì 15 è attesa una forte ondata di calore. Per quanto concerne le temperature massime estreme prospettate qui in questo articolo, derivanti da processi matematici, saranno comunque da confermare.

Martedì 12 luglio: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 31°C

Mercoledì 13: poco nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 33°C

Giovedì 14: poco nuvoloso.

Temperatura da 23°C a 35°C

Venerdì 15: quasi sereno.

Temperatura da 22°C a 37°C

Sabato 16: sereno.

Temperatura da 22°C a 37°C

Domenica 17: poco nuvoloso.

Temperatura da 24°C a 37°C

Lunedì 18: sereno.

Temperatura da 23°C a 38°C

Martedì 19: sereno.

Temperatura da 23°C a 41°C

Mercoledì 20: poco nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 38°C

Possibilità di precipitazioni 40%

Giovedì 21: nubi sparse.

Temperatura da 20°C a 38°C