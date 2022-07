Roma ancora per oggi caldo molto intenso, mentre domani inizierà una modesta diminuzione della temperatura. Non è da escludere qualche sporadico temporale in zona. Nei giorni successivi del tempo, ma qualche addensamento nuvoloso pomeridiano potrebbe manifestarsi anche sulla città. La settimana prossima sembrerebbe essere incerta nel pomeriggio, con qualche occasionale temporale in un contesto di caldo tropicale.

Mercoledì 6 luglio: sereno.

Temperatura da 20°C a 36°C

Giovedì 7: poco nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 33°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Venerdì 8: sereno, ventoso.

Temperatura da 21°C a 31°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Sabato 9: sereno, ventoso.

Temperatura da 20°C a 33°C

Domenica 10: poco nuvoloso.

Temperatura da 20°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 30%

Lunedì 11: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 33°C

Martedì 12: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Mercoledì 13: nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 20°C a 31°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Giovedì 14: quasi sereno.

Temperatura da 19°C a 33°C

Possibilità di precipitazioni 30%

Venerdì 15: molto nuvoloso.

Temperatura da 18°C a 36°C