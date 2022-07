A Roma temperatura in lieve aumento. Per tutto il periodo persisteranno valori estremamente elevati, che in città potrebbero anche raggiungere i 40 °C. Caldo mediamente afoso. Forse un cambiamento con un refrigerio si verificherà tra una settimana, ma con un contesto di temperature ancora tropicali.

Lunedì 18: sereno.

Temperatura da 22°C a 37°C

Martedì 19: sereno.

Temperatura da 23°C a 36°C

Mercoledì 20: sereno.

Temperatura da 21°C a 35°C

Giovedì 21: quasi sereno.

Temperatura da 23°C a 37°C

Venerdì 22: sereno.

Temperatura da 24°C a 37°C

Sabato 23: sereno.

Temperatura da 23°C a 38°C

Domenica 24: sereno.

Temperatura da 23°C a 38°C

Lunedì 25: sereno.

Temperatura da 23°C a 38°C

Martedì 26: nuvoloso, ventoso.

Temperatura da 25°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 30%